Son Dönemin Meşhur Tatlısı Spoonful Neden Bu Kadar Seviliyor?

İngilizcede 'bir kaşık dolusu' anlamına gelen spoonful, aslında adını yeme şeklinden alan bir tatlı. Genellikle kek ya da bisküvi tabanı, yumuşak bir sütlü krema ve çikolatalı üst katmandan oluşuyor.

Klasik pasta gibi dilimlenerek servis edilmek yerine kaşıkla doğrudan kaptan yenmesi ise spoonful'un en belirgin özelliklerinden biri. Üstelik tek bir tarifle sınırlı değil. Kullanılan kekten kremaya, üzerine eklenen çikolatadan meyvelere kadar pek çok farklı şekilde hazırlanabiliyor.

Spoonful Neden Bu Kadar Meşhur Oldu?

Spoonful'un popülerliğini yalnızca lezzetine bağlamak biraz eksik kalır. Bu tatlı, sosyal medyada paylaşılmaya son derece uygun bir görüntüye sahip.

Kaşığın tatlının üç katmanını aynı anda aldığı videolar, tatlının dokusunu ve çikolatalı üst kısmını oldukça iştah açıcı gösteriyor. Buna bir de hazırlanmasının çok pratik olması eklenince spoonful'un neden bu kadar hızlı yayıldığını anlamak kolaylaşıyor.Kek, krema ve çikolata gibi hemen hemen herkesin çok sevdiği malzemelerin aynı tatlıda buluşması da cabası. Yani bir yanda sütlü tatlı sevenleri, diğer yanda çikolata ve kekten vazgeçemeyenleri yakalıyor.

Üstelik fırın kullanmadan hazırlanabilen versiyonları sayesinde evde denemek de oldukça kolay.

Spoonful Nasıl Yapılır?

Spoonful hazırlarken önce tatlının tabanı oluşturuluyor. Bunun için hazır kek kullanmak hem işi kolaylaştırıyor hem de tatlının hazırlanma süresini kısaltıyor.

Ardından klasik muhallebi mantığında hazırlanan sütlü krema geliyor. Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı pişirilerek koyulaştırılıyor. Ocaktan alındıktan sonra tereyağı ve vanilin ekleniyor. Karışım soğuduğunda krema ilave edilerek daha yumuşak ve havalı bir kıvam elde ediliyor.

Son dokunuş ise çikolata. Eritilen sütlü çikolata, tatlının üzerine yayılarak spoonful'un o dikkat çeken parlak üst katmanını oluşturuyor. Birkaç saat buzdolabında dinlendikten sonra kaşıklar hazırlanıyor.

Spoonful Tarifi İçin Malzemeler

Tabanı için:

3-4 dilim kek

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 kutu krema

Çikolatalı üst katmanı için:

160 gram sütlü çikolata

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bu ölçüler yaklaşık 3 kişilik Spoonful hazırlamak için yeterli.

Spoonful Yapılışı

Öncelikle kekleri elinizle küçük parçalara ayırarak servis edeceğiniz kabın tabanına yerleştirin. Kekleri hafifçe bastırarak daha düzgün bir taban oluşturabilirsiniz.

Krema için sütü tencereye alın. Üzerine şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını ekleyip çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın.

Henüz sıcakken tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın. Kremanın biraz ılımasını bekleyin. Tamamen soğuduktan sonra sıvı kremayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız kremayı keklerin üzerine paylaştırın.

Üst katman için sütlü çikolatayı benmari usulü eritin. İçine sıvı yağı ekleyerek karıştırın ve çikolatanın daha akışkan bir kıvam almasını sağlayın.

Çikolatalı karışımı kremanın üzerine dökün. Dilerseniz üzerine rendelenmiş çikolata veya küçük çikolata parçaları serpebilirsiniz.

Tatlıyı buzdolabına kaldırıp birkaç saat dinlendirin. Özellikle 4-6 saat bekletmek, katmanların birbirine oturması ve tatlının daha iyi bir kıvama ulaşması açısından ideal.

Spoonful'un En Güzel Yanı: Tarifi Değiştirmek Serbest

Spoonful'un bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de tek bir kalıba bağlı olmaması. Kek yerine kakaolu bisküvi, brownie veya kedidili bisküvi de kullanılabiliyor.

Üzerine yalnızca çikolata koymak zorunda da değilsiniz. Fındık, Antep fıstığı, rendelenmiş çikolata, Hindistan cevizi, çilek, muz veya frambuaz gibi malzemelerle tatlıyı tamamen kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Kısacası spoonful, klasik bir tatlı tarifinden çok, 'evde ne varsa onunla kat kat bir şeyler yapayım' fikrinin en lezzetli örneklerinden biri. Hazırlaması kolay, görüntüsü sosyal medyaya uygun ve en önemlisi de kaşığı daldırdığınızda üç farklı dokuyu aynı anda yakalayabiliyorsunuz. Canınız nefis bir tatlı yemek istediğinde bu lezzeti değerlendirmeyi unutmayın. Şimdiden afiyetler olsun.