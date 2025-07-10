onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kenelerle Mücadeleden Fantastik Show TV Haberlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kenelerle Mücadeleden Fantastik Show TV Haberlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2025 - 18:58

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Show TV ekolü diye bir gerçek var...

Show TV ekolü diye bir gerçek var...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Burası böyle...

Burası böyle...
twitter.com

Havalar goygoycuların yakıtı...

Havalar goygoycuların yakıtı...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Arşivler dökülmüş...

Arşivler dökülmüş...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biraz da aile evi!

Biraz da aile evi!
twitter.com

Bir duyuru...

Bir duyuru...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bir de uyarı geldi!

Bir de uyarı geldi!
twitter.com

Dahiyane bir fikirmiş.

Dahiyane bir fikirmiş.
twitter.com

Bir keklik olmasa da...

Bir keklik olmasa da...
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın