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Atama Bekleyen Kekliklerden Bekarlık Vergisi Endişesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Atama Bekleyen Kekliklerden Bekarlık Vergisi Endişesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 19:16

Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Bu kapı üzerine daha kaç sene şaka yapılacak?

Bu kapı üzerine daha kaç sene şaka yapılacak?
twitter.com

Herkesin hayatındaki o kişi;

Hazır aile yılıyken neden olmasın.

Yeterince fakir pastası değilmiş gibi.

Yeterince fakir pastası değilmiş gibi.
twitter.com
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👇

Neden hiçbir şeyde ortamız yok?

İsyan etmeyen bi keklikler kalmıştı.

İsyan etmeyen bi keklikler kalmıştı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Babalar ve müthiş fikrileri.

Babalar ve müthiş fikrileri.
twitter.com
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Bu fikir bana da çok normal gelirdi ama fakirlikle ilgiliymiş.

Şöyle uzak olacaksın her şeyden.

Şöyle uzak olacaksın her şeyden.
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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