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İbo Show Sıcaklarından Kahreden Mesajlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İbo Show Sıcaklarından Kahreden Mesajlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.06.2025 - 18:36

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım bugün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Albüm de konuşulanlar arasında...

Albüm de konuşulanlar arasında...
twitter.com

En temizi...

En temizi...
twitter.com

İçten bir dua...

İçten bir dua...
twitter.com

Daha eskisi yok...

Daha eskisi yok...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bugün gözlemlerden gidiyoruz.

Bugün gözlemlerden gidiyoruz.
twitter.com

Bu daha iyi olurmuş.

Bu daha iyi olurmuş.
twitter.com

Artık donmuştur.

Artık donmuştur.
twitter.com

Nutkumuz tutuldu...

Nutkumuz tutuldu...
twitter.com
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Bir uyarı...

Bir uyarı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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