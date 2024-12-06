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Somer Sivrioğlu Neden Ceza Aldı? Somer Şef Hapse mi Girecek?

Somer Sivrioğlu Neden Ceza Aldı? Somer Şef Hapse mi Girecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 16:50

Türkiye'nin yakından takip ettiği yemek programı MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, gündemimize geldi. Hakkında bir dava bulunan Somer Şef'e 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Yaşanan bir kaza sonucu açılan dava, 6 Aralık 2024 tarihinde sonuçlandı. 

Peki Somer Şef neden ceza aldı, Somer Şef hapis yatacak mı?

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Şef Somer Sivrioğlu Kimdir?

Şef Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu, 2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan MasterChef programının jüri üyesi olarak dikkatleri çekti. Farklı tarzıyla programın dikkat çeken ismi, sık sık da magazin gündeminde yer edindi. 

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. 25 yaşında iken Avustralya’da yüksek lisans yaptı, burada şeflik kariyerine de adım attı.

Farklı restoranların yöneticiliklerini yaptıktan sonra Avustralya Sidney’de kendi restoranını açtı.

Somer Şef Neden Ceza Aldı?

Somer Şef Neden Ceza Aldı?

Geçtiğimiz sene, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir restoranın istinat duvarı çökmüş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu restoranın sahiplerinden birinin de Somer Şef olduğu tespit edilmişti. 

Somer Sivrioğlu, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası aldı.

Somer Sivrioğlu Hapis Yatacak mı?

Somer Sivrioğlu Hapis Yatacak mı?

Mahkemenin verdiği karara, Somer Sivrioğlu’nun avukatları itiraz edeceklerini aktardı. Buna göre süreç, aşağıdaki gibi ilerleyecek;

  • Karar İstinaf Mahkemesine Taşınacak

  • İstinaf Mahkemesinin vereceği karara göre, hapis cezası kesinleşecek.

Somer Şef MasterChef'e Devam Edecek mi?

Somer Şef MasterChef'e Devam Edecek mi?

Somer Şef'e verilen hapis cezası henüz kesinleşmedi. Avukatlarının yapmış olduğu itirazın sonucuna göre ceza kezinleşecek. Ceza kesinleşene kadar Somer Şef'in hapis yatması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef ise devam edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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