Somer Sivrioğlu Neden Ceza Aldı? Somer Şef Hapse mi Girecek?
Somer Sivrioğlu Neden Ceza Aldı? Somer Şef Hapse mi Girecek?
Türkiye'nin yakından takip ettiği yemek programı MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, gündemimize geldi. Hakkında bir dava bulunan Somer Şef'e 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Yaşanan bir kaza sonucu açılan dava, 6 Aralık 2024 tarihinde sonuçlandı.
Peki Somer Şef neden ceza aldı, Somer Şef hapis yatacak mı?
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Şef Somer Sivrioğlu Kimdir?
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Somer Şef Neden Ceza Aldı?
Somer Sivrioğlu Hapis Yatacak mı?
Somer Şef MasterChef'e Devam Edecek mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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