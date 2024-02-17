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Şoke Edici Bilgileri Tahmin Et: Dünyanın En Pis ve En Temiz Ülkesi Neresi?

Şoke Edici Bilgileri Tahmin Et: Dünyanın En Pis ve En Temiz Ülkesi Neresi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 23:54

Kadir Ezildi konuğumuz oldu, birbirinden şoke edici bilgileri tahmin etti! 

Şimdi sıra sende, haydi testee!

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Bu iki ülke arasında, en az duş alan ülke hangisi?

Peki dünyanın en pis ülkesi neresi?

Peki ya dünyanın en kirli şehri?

Sıra geldi dünyanın en temiz ülkesine!

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Yorumlara yazmayı ve aşağıdan Kadir Ezildi'nin cevaplarını izlemeyi unutma!

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Kadir Ezildi Şok Edici Bilgiler 😂 Dünyanın en pis ülkesi neresidir 😂 #shorts #shortsvideo

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