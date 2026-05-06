ŞOK Aktüel 6 Mayıs 2026 Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.05.2026 - 10:52 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 10:54

ŞOK 6 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Mayıs 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Anneler Günü Çiçek Aranjmanı 245 TL

Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.750 TL

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.850 TL 

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.899 TL 

  • Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi 1.699 TL 

  • Onvo Çelik Çay Makinesi 1.699 TL 

  • Torima Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL 

  • Torima Şarjlı Vakumlu Akne Siyah Nokta Cilta Bakım Cihazı 299 TL

  • Mini Makyaj Aynası 149 TL 

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 999 TL 

  • Retro Dizayn Bluetooth Speaker 599 TL 

  • Forever Kulaklı Led Işıklı Ayna 275 TL 

  • Forever Şarjlı Saç Düzleştirici Tarak 249 TL 

  • Kalp Projeksiyonlu Gece Lambası 199 TL 

  • 4'lü Petrix Ledli Mum 100 TL 

  • Kalpli Led Zincir 149 TL

Büyük Mayıs indirimlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Emaye Çaydanlık 899 TL

  • Desenli Emaye Bakraç 599 TL 

  • Emaye Kızartma Tenceresi 499 TL 

  • 6 kişilik Emsan İstanbul Porselen Lale Kahve Fincan Takımı 899 TL 

  • Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Takımı 1.499 TL 

  • Hisar Buhar Kapaklı Çelik Çaydanlık Seti 1.090 TL 

  • Çelik Karnıyarık Tencere 1.090 TL 

  • Çelik Derin Tencere 1.090 TL

  • Cam Kapaklı Çelik Sahan 649 TL

  • 12 parça Lav Çay Seti 349 TL 

  • Cam Vazo 100 TL 

  • 3'lü Cambu Everest Borosilikat Cam Bardak 149 TL 

  • Motto Cam Kupa 100 TL

  • Desenli Cam Kapaklı Başucu Sürahisi 169 TL 

  • 3'lü Rakle Desenli Ayaklı Tatlı / Dondurma Kasesi 299 TL 

  • 3'lü Rakle Desenli Ayaklı Cam Su Bardağı 349 TL

3'lü Paşabahçe Desenli Su Bardağı 199 TL

  • 3'lü Paşabahçe Desenli Meşrubat Bardağı 219 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 249 TL 

  • 2'li Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 249 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 199 TL 

  • 4'lü Paşabahçe Echo Kase 149 TL 

  • Borcam Cam Kapaklı Kare Tencere 175 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Bouquet Kase 199 TL 

  • Paşabahçe Frezya Büyük Servis Kasesi 129 TL 

  • Paşabahçe Villa Patisserie Kapaklı Servis Kasesi 175 TL 

  • Cam Kahvaltılık Seti 599 TL 

  • 21 cm Renkli Kurabiye Cam Tabak 100 TL 

  • 17 cm Renkli Kurabiye Cam Tabak 75 TL 

  • Renkli Dik Kenarlı Cam Tabak 75 TL 

  • 6'lı Safir Tatlı Kaşığı / Çatalı 249 TL 

  • 6'lı Safir Yemek Kaşığı / Çatalı 299 TL 

  • 6'lı Safir Çay Kaşığı 199 TL 

  • Metal Tepsi Çerezlik Seti 129 TL 

  • 3'lü Porselen Sufle Kabı 129 TL 

  • Gokidy Çiçekli Blok Çerçeve 399 TL 

  • 1000 Parça Puzzle 89,95 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 449 TL,

  • Çift Kişilik Pamuklu Pike Seti 499 TL 

  • Kadın Aksesuarlı Pijama Takımı 499 TL 

  • Kadın Geniş Paça Pijama Takımı 449 TL 

  • 2'li Ribanalı Bato Slip 109 TL 

  • 2'li Ribanalı Bato Slip 129 TL 

  • 2'li Ribanalı Slip 100 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Patik Çorap 59,95 TL 

  • Slazenger Kadın Geniş Paça Tek Alt 399 TL 

  • Kadın Fular 75 TL 

  • Kadın Monogram Omuz Çantası 399 TL 

  • Kadın Para Portföy 149 TL 

  • Büyük Boy Organizer Çanta 149 TL 

  • Kapaklı Organizer Çanta 229 TL 

  • Penti Daima Yaz Işıltısı Ultra İnce 10 Den Külotlu Çorap 149 TL 

  • Esem Kadın Çift Toka Terlik 399 TL 

  • Esem Kadın Aksesuarlı Terlik 199 TL

