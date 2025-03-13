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ŞOK'a Masajlı Duş Başlığı Seti Geliyor! 15 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Masajlı Duş Başlığı Seti Geliyor! 15 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.03.2025 - 11:16

ŞOK 15 Mart ile 22 Mart 2025  Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Mart ile 22 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

  • 7,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL, 

  • 10 litre Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL, 

  • 2 numara Plastik Saplı Kesitirme Fırça 24,95 TL, 

  • 3 numara Plastik Saplı Kesitirme Fırça 34,95 TL, 

  • 20 cm Rulo Saplı 69,95 TL,

  • 25 cm Rulo Saplı 34,95 TL,

  • 3 metre Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 49,95 TL, 

  • 2 metre Çift Taraflı Köpük Bant 19,95 TL, 

  • 3,2 metre Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 69,95 TL, 

  • Nano Bant Magic Tape 29,95 TL,

  • Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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