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ŞOK'a Kamp Ürünleri Geliyor! 4 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kamp Ürünleri Geliyor! 4 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.07.2026 - 16:31
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ŞOK 4 - 7 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

4 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 7 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.590 TL 

  • Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

  • Lüks Plaj / Piknik Sandalyesi 599 TL 

  • XL Kamp Sandalyesi 799 TL 

  • Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL 

  • Desenli Plaj Sandalyesi 379 TL 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 379 TL 

  • Katlanır Kamp Testeresi 149 TL 

  • Katlanır Kamp Çatal Kaşık Seti 249 TL 

  • Katlanır Kamp Kürek Seti 349 TL 

  • Çok Fonksiyonlu El Aleti 499 TL 

  • Katlanır Ahşap Görünümlü Masa 1.190 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

İndirimli kamp malzemelerine buradan göz atabilirsiniz.

Köpük Uçak 199 TL

Köpük Uçak 199 TL

  • Kalkanlı Su Atıcı 100 TL 

  • Gemi 249 TL

  • Bez Bebek 299 TL 

  • Metal Serbest Teker Araba 399 TL

  • Yelkenli / Kürekli Yazlık Set 119 TL 

  • Hot Wheels Kamyon / Tır 349 TL 

  • Hot Wheels Tekli Araba 129 TL 

  • Dev Sürpriz Yumurta 100 TL 

  • Barbie Uzun Saçlı Deniz Kızı 599 TL 

  • Frozen Elsa ve Anna 499 TL 

  • Eliza Mada Bebek 499 TL 

  • Külahta Pelüş 349 TL 

  • Thomas & Friends Büyük Tren 299 TL

Electrolux 700 Serisi Twintech No Frost Buzdolabı 47.999 TL

Electrolux 700 Serisi Twintech No Frost Buzdolabı 47.999 TL

  • Electrolux EW6F2282T 600 Serisi Sensicare 8 KG Çamaşır Makinesi 24.999 TL

  • Altus AL 413 P 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 12.999 TL

  • Electrolux EW7D394UCT 700 Serisi Delicatecare Kurutma Makinesi 31.999 TL

Tefal TW7C89EA X-Trem Cyclonic Effitech Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 9.399 TL

Tefal TW7C89EA X-Trem Cyclonic Effitech Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 9.399 TL

  • Tefal Köpüklüm Beyaz Türk Kahve Makinesi 3.499 TL

  • Tefal Family Grill 2400W 2 Pişirme Yüzeyli Izgara 9.999 TL

  • Tefal Perfect Mix Powelix BL811D Sürahi Blender 6.499 TL

  • Tefal Choppeo Rondo 2L 3.499 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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