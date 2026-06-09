article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 10 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 10 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.06.2026 - 15:59 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 17:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 10 - 16 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

10 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda Vans Ayakkabı modelleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇

👇

Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

  • Akel Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 1.699 TL 

  • Aprilla Büyük Elektronik Para Kasası 1.999 TL 

  • Torima Elektrikli Ocak 799 TL

  • Havit Kulaküstü Kulaklık 799 TL 

  • Baykuş Figürlü Bluetooth Hoparlör 699 TL 

  • Evo Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 599 TL 

  • Sensörlü Solar Bahçe Lambası 599 TL 

  • Petrix Solar Ledli Askılı Bahçe Aplik Lambası 249 TL 

  • Sensörlü Solar Duvar Lambası 185 TL 

  • Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 100 TL 

  • Kochler Solar Mantar Lamba 219 TL

  • Torima 20 Ledli Dekorasyon Çiçek 249 TL 

  • Kiwi El Dikiş Makinesi 275 TL

Yaz fırsatlarında yer alan indirimli ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kamp Termos 30 L 1.290 TL

Kamp Termos 30 L 1.290 TL

  • 30 litre Kamp Termos 1.290 TL 

  • 14,5 litre Piknik Termos 499 TL 

  • 4,5 litre Piknik Termos 399 TL 

  • 12 litre Termos Piknik Çantası 149 TL 

  • 23 litre Termos Piknik Çantası 179 TL 

  • 9 litre Silindir Model Termo Piknik Çantası 149 TL 

  • 6 litre Termos Piknik Çantası 119 TL 

  • 6 Kişilik Piknik Seti 219 TL 

  • Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 TL 

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 119 TL 

  • Renkli Pipetli Bardak 50 TL 

  • Kristal Pipetli Bardak 75 TL 

  • Silikon Buzluk 50 TL

  • 8'li Kağıt Çatal / Bıçak / Kaşık 15,50 TL 

  • 100'lü Çöp Şiş 29,95 TL 

  • 10'lu Soroz Kağıt Tabak 26 TL 

  • 20'li Soroz Karton Bardak 22 TL

  • 50'li Soroz Jelatinli Körüklü Pipet 50 TL 

  • Çek İttir Kitap Çeşitleri 179 TL

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.590 TL 

  • XL Kamp Sandalyesi 799 TL 

  • Lüks Plaj / Piknik Sandalyesi 599 TL 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Katlanır Ahşap Görünümlü Metal Masa 1.190 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

  • Gokidy Hadminton Seti 399 TL 

  • Krone Pickleball Raket Seti 499 TL 

  • Plaj Raket Seti 249 TL 

  • Gokidy Havlu Plaj Oyun Çadırı 599 TL

  • Scapsea Çocuk Kolluğu 799 TL 

  • Mounty Fileli Deniz Yatağı 249 TL

İndirimli kamp sandalyelerine buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL

  • Tek Yüz Peştamal Havlu 179 TL 

  • Büyük Boy File Plaj Çantası 279 TL 

  • Kumaş Nakışlı Plaj Çantası 229 TL 

  • Jüt Plaj Çantası 229 TL 

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 179 TL 

  • File Plaj Çantası 229 TL 

  • Büyük Boy Dijital Baskılı Plaj Çantası 249 TL 

  • Fileli Termos Plaj Çantası 279 TL 

  • Jüt Tabanlı Kumaş Plaj Çantası 279 TL 

  • Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL 

  • Desenli Erkek Deniz Şort 349 TL 

  • Düz Renk Erkek Deniz Şortu 349 TL 

  • Slazenger Şapka 249 TL 

  • Şeffaf Simli Kadın Sandalet 229 TL 

  • Kadın Terlik 159 TL 

  • Kadın Örgü Bantlı Terlik 159 TL

Skytech 65ST4105 4K Android Led TV 23.999 TL

Skytech 65ST4105 4K Android Led TV 23.999 TL

  • GRUNDIG 75' GQ 850A Televizyon 54.999 TL

  • SAMSUNG AR40F24COAM/SK AR40 24000 BTU Klima 46.999 TL

  • GRUNDIG 55 GQ 850A Televizyon 32.999 TL

  • GRUNDIG 50' GQ 750A Televizyon 23.999 TL

REGAL KM 80221 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL

REGAL KM 80221 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL

  • SAMSUNG DW60DG550FWQ 5 Programlı Bulaşık Makinesi 19.999 TL

  • PROFILO BD2155WFNN Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 26.999 TL

  • ALTUS AL 2104 E Sandık Tipi Derin Dondurucu 11.999 TL

  • SAMSUNG WW11DG5B25AEAH 11 KG Çamaşır Makinesi 27.499 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın