ŞOK'a Güneşlikli Kamp Sandalyesi Geliyor! 10 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 10 - 16 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
10 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda Vans Ayakkabı modelleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 16 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Haftanın Fırsatları
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Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL
Kamp Termos 30 L 1.290 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL
Skytech 65ST4105 4K Android Led TV 23.999 TL
REGAL KM 80221 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL
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