ŞOK'a Gelen Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
ŞOK'a Gelen Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
ŞOK 28 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan Philips SpeedPro Max XC7040/01 dikey şarjlı süpürgeyi sizin için inceledik. Tüm özellikleri, gerçek kullanıcı yorumları ve en uygun fiyatları ile içeriğimizde!
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Çığır açan Philips SpeedPro Max kablosuz dik süpürge, bu hafta Şok aktüel kataloğunda 7899 TL'ye satışta!
Philips SpeedPro Max dikey süpürge ile hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Philips SpeedPro Max dikey süpürge esnektir ve kolayca manevra yapabilir, bu sayede alçak mobilyalarınızın altını bile hiç zorlanmadan ulaşabilirsiniz.
Philips SpeedPro Max'in akıllı dijital ekranından, hızı ve pil kullanımını kolaylıkla görebilirsiniz.
Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar.
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Philips elektrikli süpürgenin toz haznesini kolayca çıkarabilir ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltabilirsiniz.
360° emiş başlığı her geçişte toz ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken bile temizliğe devam eder!
Eğer aklında bir dikey süpürge almak varsa ve bu modeli de beğendiysen sana harika bir haberimiz var.
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