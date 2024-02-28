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ŞOK'a Gelen Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket ŞOK'a Gelen Philips SpeedPro Max Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 10:01

ŞOK 28 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan Philips SpeedPro Max XC7040/01 dikey şarjlı süpürgeyi sizin için inceledik. Tüm özellikleri, gerçek kullanıcı yorumları ve en uygun fiyatları ile içeriğimizde!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çığır açan Philips SpeedPro Max kablosuz dik süpürge, bu hafta Şok aktüel kataloğunda 7899 TL'ye satışta!

Çığır açan Philips SpeedPro Max kablosuz dik süpürge, bu hafta Şok aktüel kataloğunda 7899 TL'ye satışta!

360 derece dönen emiş başlığı ile hızlı kablosuz temizlik deneyimi sunan SpeedPro Max, bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerden en dikkat çekenlerden biri oldu.

Sizin için detaylıca inceledik ve yorumlarını da en sona ekledik.

Philips SpeedPro Max dikey süpürge ile hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Philips SpeedPro Max dikey süpürge ile hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Çığır açan SpeedPro Max, 360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir toplar. Mobilyalar ve duvarların diplerinde bile hiç kir bırakmaz. 

Üstelik SpeedPro Max, hem bir dikey süpürge hem de el süpürgesi. Yani ikisi bir arada bir model.

Philips SpeedPro Max dikey süpürge esnektir ve kolayca manevra yapabilir, bu sayede alçak mobilyalarınızın altını bile hiç zorlanmadan ulaşabilirsiniz.

Philips SpeedPro Max dikey süpürge esnektir ve kolayca manevra yapabilir, bu sayede alçak mobilyalarınızın altını bile hiç zorlanmadan ulaşabilirsiniz.

Philips SpeedPro Max dikey süpürgenin tasarımında toz haznesi üst kısımda ve bu sayede süpürge daha düşük açılarda kullanılabiliyor.

Hatta alçak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebiliyor. Bu da temizlik esnasında size büyük bir konfor sunuyor.

Philips SpeedPro Max'in akıllı dijital ekranından, hızı ve pil kullanımını kolaylıkla görebilirsiniz.

Philips SpeedPro Max'in akıllı dijital ekranından, hızı ve pil kullanımını kolaylıkla görebilirsiniz.

Böylece şarjı ne zaman bitecek diye endişelenmeden temizliğinizi yapabilirsiniz.

Yeri gelmişken hemen söyleyelim, Philips SpeedPro Max dikey süpürgenin yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon pilleri, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika çalışma süresi sunuyor.

Harika değil mi!

Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar.

Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar.

Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunmak için yalnızca temiz havanın motora girmesini sağlar.

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Philips elektrikli süpürgenin toz haznesini kolayca çıkarabilir ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltabilirsiniz.

Philips elektrikli süpürgenin toz haznesini kolayca çıkarabilir ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltabilirsiniz.

Bu modelin benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz.

Bu da gerçekten önemli bir özellik çünkü kimse süpürgesini temizlerken etrafa toz dağılmasından hoşlanmaz...

360° emiş başlığı her geçişte toz ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken bile temizliğe devam eder!

360° emiş başlığı her geçişte toz ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken bile temizliğe devam eder!

Sırf bu özelliği ile bile çoğu kişiden tam not alacak bir model. Ama biz yine de kullanıcı yorumlarına bir göz atalım.

'Ürünün 3 farklı modu var ihtiyaca göre kullanılıyor. Toz haznesi biraz daha büyük olabilirdi. Ürün sessiz normal bir elektrikli süpürgeden daha az ses çıkartıyor bana göre. Üründe hoşuma gitmeyen tek şey şarj ekranının puslu olması haricinde 10 üzerinden 20 veririm fiyatına göre oldukça fazla performans sergiledi.'

'İçinden %50 güç çıktı ve denemek için hemen 1.kademede 50m2 alanı rahat rahat süpürdüm. Çıkan sonuç resimde. Evde uzun tüylü kedileri olanlar için ideal çekim gücüne sahip, üstelik kademe 1’de çalıştı ve süpürme sonucu sadece %10’luk batarya gücünü yedi. İstesem 110m2 tüm evi de süpürebilirdim. Işıksız model, ışıklı diye aldanmayınız. Lakin ışığa benim ihtiyacım yoktu, + pil gücünü ışık bir tık fazla tüketebilir diye düşündüm ve özellikle ışıksız seçtim. '

'Haftalarca her modeli araştırdım. Bu modele karar kıldım. Fiyat uygunluğu ve marka değerinden dolayı. Ben böyle bir sonuç görmedim arkadaşlar, teslim aldığım gibi halıda denedim. Biz toz üstünde oturuyormuşuz, böyle bir yumuşak süpürme, güçlü çekiş beklemiyordum. Sesi gayet normal asla yüksek düzey değil. Her yere döner başlık sayesinde giriyor. Fotoğrafı ekliyorum. Haznedeki pislik sadece 2 dakika bile sürmeyen işlemde çıktı. Alın aldırın. Bu devirde müthiş rahatlık. Teknoloji süper birşey, herkese şiddetle tavsiye ederim.'

Philips SpeedPro Max dikey süpürgeyi daha detaylı incelemek ve indirimleri ile 7424 TL'ye Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Eğer aklında bir dikey süpürge almak varsa ve bu modeli de beğendiysen sana harika bir haberimiz var.

Eğer aklında bir dikey süpürge almak varsa ve bu modeli de beğendiysen sana harika bir haberimiz var.

Philips marka XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V dikey şarjlı süpürge, şu anda çok uyguna satışta.

Amazon'da fiyatı sadece 7.499 TL!

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28 Şubat 2024 ŞOK Aktüel kataloğunu detaylı incelemek isteyenler bu içeriğe göz atabilir...

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