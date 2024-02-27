ŞOK'a Michael Kors Çanta ve Ugg Geliyor! 28 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Michael Kors Çanta ve Ugg Geliyor! 28 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 28 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Şubat 2024 - 12 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın İndirimleri;
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Ramazan Erzak Paketi 299 TL
Organizerli Kahvaltılık 189 TL
Vip Ahmet Kumsal Vip Set Junior %100 Temiz Su 369 TL
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Elegant Çıtalı Beşik + Yatak Uyku Seti 3.459 TL
Hoover Siyah Cam Ultra Ankastre Set 11.999 TL
UGG Classic Ultra Mini 4.999 TL
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