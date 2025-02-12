onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 10:34

Bazen muhabbet tıkanır, devam etmesi için kırk takla atmaya başlarız. E, böyle canhıraş şekilde çabaladıkça da muhabbetimiz daha absürt bir hale gelebiliyor. Ancak sakin olun! Sizi tıkanan muhabbetleri anında açabileceğiniz, konuşmaya başladığınız her ortamda farklı görünmenize neden olacak 15 şaşırtıcı bilgiyi bir araya getirdik. 'Bilimle konuşuyor', 'Ne kadar çok şey biliyor?' cümleleri arasında sohbetlerin aranan ismi olacaksınız. İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz 15 şaşırtıcı bilgi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Balinalar Gerçekten Şarkı Söyler mi? Bilimin Söylediği Bazı Şeyler Var!

1. Balinalar Gerçekten Şarkı Söyler mi? Bilimin Söylediği Bazı Şeyler Var!

Balinaların şarkı söylediği bilgisini belki bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki, bu seslerin gerçekten şarkı söylemekle bir ilgisi var mı? Cevap evet olsa da bu sesler, bildiğimiz müzikten çok daha fazlası. Su altında yankılanan melodik tonların ardında ne yatıyor? Bu seslerin bilimsel gerçekleri neler?  Hepsine ışık tuttuk!

2. Almanya'ya Deutschland Diyebilirdik! Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?

2. Almanya'ya Deutschland Diyebilirdik! Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?

Almanya’nın aslında 'Deutschland', Yunanistan’ın 'Hellas' ve Japonya’nın da 'Nippon' olduğunu biliyor muydunuz? Bu durumun arkasında sadece dil değil aynı zamanda tarih, politika ve kültür gibi birçok etken var! Gelin hepsine teker teker bakalım...

3. Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor? Bilgisayarların Evrim Sürecine Yolculuğa Çıkalım!

3. Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor? Bilgisayarların Evrim Sürecine Yolculuğa Çıkalım!

Hepimiz dosyalarımızı kaydederken veya bir klasöre göz atarken C: sürücüsüne alışığız, değil mi? Ama hiç 'Neden A: veya B: değil de C:?' diye düşündünüz mü? Cevap, bilgisayarların evrim sürecinde gizli ve bu hikaye sizi geçmişe, disketlerin hüküm sürdüğü günlere götürecek!

4. Telefonlar Neden 72 Saatte Bir Şifre Girmemizi İstiyor? Her Şey Güvenliğimiz İçin!

4. Telefonlar Neden 72 Saatte Bir Şifre Girmemizi İstiyor? Her Şey Güvenliğimiz İçin!

Sabah uyanıyorsunuz, telefonunuzu elinize alıp yüzünüzü tanıtıyorsunuz ama bir de ne olsun? Telefon, sizden manuel olarak şifrenizi girmenizi istiyor! Halbuki parmak iziniz ya da yüz tanıma zaten çalışıyordu. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, merak etmeyin çünkü yalnız değilsiniz. iPhone ve Android telefonlar, belirli aralıklarla manuel şifre girmemizi zorunlu kılıyor. Ancak bunun ardında sandığınızdan çok daha kritik güvenlik nedenleri yatıyor!

5. Artık Ailemizden Biri Oldular! Robot Süpürgeler Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?

5. Artık Ailemizden Biri Oldular! Robot Süpürgeler Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?

Son yıllarda ev temizliği konusunda en büyük yardımcılarımızdan biri olan robot süpürgeler, akıllı haritalama yetenekleri sayesinde temizlik süreçlerini daha etkili hale getiriyor. Ancak bazı robot süpürgeler kameraya sahip olmadan da evin haritasını çıkarabiliyor. Peki ama bunu nasıl başarıyorlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ağrı Kesiciler Adet Kanamasını Gerçekten Kesiyor mu?

6. Ağrı Kesiciler Adet Kanamasını Gerçekten Kesiyor mu?

Regl döneminde ağrıyı hafifletmek için ağrı kesicilere başvurmak oldukça yaygın bir durum. Ancak bazı kişiler, bu ilaçların kanamayı durdurduğunu ya da geciktirdiğini düşünüyor. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak için bilimsel verilere bakmak gerekiyor. Çünkü herkesin vücudu ilaçlara farklı tepkiler verebilir. Peki, uzmanlar ne söylüyor?

7. Göbek Deliğinizin Şeklini Hiç Merak Ettiniz mi? Şekillerinin Farklı Olmasının Şaşırtan Bir Sebebi Var!

7. Göbek Deliğinizin Şeklini Hiç Merak Ettiniz mi? Şekillerinin Farklı Olmasının Şaşırtan Bir Sebebi Var!

Bazı insanların göbeği içeri çökerken bazılarınki dışa doğru çıkıyor. Hatta bazılarının hiç göbek deliği bile yok! Bu durumun sebebi ne genetik ne de sağlıkla ilgili. Aslında göbeğinizin nasıl göründüğü sizi şaşırtacak bir sebebe dayanıyor.

8. Evimizin Aslanları Kediler Kum Kabına Arkasını Dönüp Gitti mi? Bu Davranışın Pek Çok Sebebi Var!

8. Evimizin Aslanları Kediler Kum Kabına Arkasını Dönüp Gitti mi? Bu Davranışın Pek Çok Sebebi Var!

Kediniz kum kabını kullandıktan sonra hiç arkasını dönüp gitti mi? Üstünü kapatmaması şaşırtabilir ancak merak etmeyin, bu durum aslında oldukça yaygın. Kedinizin bu davranışının birçok sebebi olabilir. Hatta bazıları, onun minik bir kaplandan farkı olmadığını bile gösterebilir!

9. Kilometrelerce Koşmak Bile Bu Kadar Yormuyor! Ayakta Durmak Neden Yorucu?

9. Kilometrelerce Koşmak Bile Bu Kadar Yormuyor! Ayakta Durmak Neden Yorucu?

Markette kasaya yetişmeye çalışırken veya bir etkinlikte uzun bir kuyrukta beklerken dakikalar geçmek bilmez, değil mi? Oysa aynı süre boyunca yürümek istesek, çoğumuz buna itiraz bile etmezdi. Ancak işin tuhaf yanı, yürümek hiçbir sorun yaratmazken, bir noktada hareketsiz beklemek ayaklarımızı ve bacaklarımızı adeta çığlık attırıyor.

10. İlk Kez Duyduğumuz Bu Dilden Vikipedi'de 6 Milyondan Fazla Makale Olduğunu Biliyor muydunuz?

10. İlk Kez Duyduğumuz Bu Dilden Vikipedi'de 6 Milyondan Fazla Makale Olduğunu Biliyor muydunuz?

Günümüzde birçok insan, bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olarak Vikipedi’yi kullanıyor. Her gün milyonlarca kişi, merak ettiği konular hakkında araştırma yapıyor. Ancak dev ansiklopedide en çok makale bulunan ikinci dilin Sabuanca (Cebuano) olduğunu söylesek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bilimsel Açıklaması Var! Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?

11. Bilimsel Açıklaması Var! Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?

Çoğu zaman bunun normal bir durum olduğunu düşünsek de bazı insanların ayakları özellikle keskin bir koku yayabiliyor. Üstelik bu koku, şaşırtıcı bir şekilde bazı peynir türleriyle birebir benzerlik gösteriyor. Peki, neden terleyen ayaklar tam olarak peynir gibi kokuyor? İşte bilimsel açıklaması!

12. Kediler Neden Tuvalete Gitmeden Önce Haber Verircesine Miyavlar?

12. Kediler Neden Tuvalete Gitmeden Önce Haber Verircesine Miyavlar?

Kedinizin tuvalete gitmeden hemen önce miyavladığını fark ettiniz mi? Bu durum, birçok kedi sahibinin dikkatini çeken ilginç bir alışkanlık. Bazıları bunun sevimli bir davranış olduğunu düşünse de mesaj olabilir. Her zaman basit bir alışkanlık olmayabilir, bazen daha derin nedenler barındırabilir.

13. Kanatları Olan Bir Kuşun Uçmaması Size de İlginç Gelmiyor mu? Penguenlerin Kanatları Olmasına Rağmen Uçamamasının Nedeni!

13. Kanatları Olan Bir Kuşun Uçmaması Size de İlginç Gelmiyor mu? Penguenlerin Kanatları Olmasına Rağmen Uçamamasının Nedeni!

Penguenler, bu konuda diğer kuşlardan oldukça farklı bir yaşam tarzına sahip. Su altındaki ustalıklarıyla kendilerini çok özel bir yere koyuyorlar. Ancak neden uçmayı tercih etmediklerini hiç düşündünüz mü? Sorunun cevabı, penguenlerin benzersiz evrim hikayesinde saklı!

14. Hızlarına Yetişmek Ne Mümkün! Çocuklar Neden Yetişkinlere Kıyasla Bitmek Bilmez Bir Enerjiye Sahip?

14. Hızlarına Yetişmek Ne Mümkün! Çocuklar Neden Yetişkinlere Kıyasla Bitmek Bilmez Bir Enerjiye Sahip?

Çocuklar, sabahtan akşama kadar durmaksızın koştururken yetişkinlerin bir kahve içmeden ayağa bile kalkamaması size de ilginç gelmiyor mu? Üstelik henüz 20'lerimizdeyken... Bilim insanları bu durumu inceledi ve çocukların dayanıklılık sporcularıyla benzer bir enerji seviyesine sahip olduğunu keşfetti!

15. Biz Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor? İşin Arkasında Biyolojik Bir Sır Var!

15. Biz Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor? İşin Arkasında Biyolojik Bir Sır Var!

İnsanlar olarak formda kalmak için spor salonlarında saatler harcıyoruz. Güçlenmek ve dayanıklılık kazanmak için düzenli olarak egzersiz yapmamız şart. Ancak hayvanlara baktığımızda, hiçbir antrenman yapmadan bile inanılmaz derecede güçlü olduklarını görüyoruz. Mesela bir çita aniden saatte 100 km hıza çıkabiliyor ya da bir kuş binlerce kilometre uçabiliyor. Peki, biz neden kas kaybetmemek için bu kadar çabalamak zorundayız? Bilim insanları, bu ilginç farkın ardındaki biyolojik sırrı araştırdı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın