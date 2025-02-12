Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Bazen muhabbet tıkanır, devam etmesi için kırk takla atmaya başlarız. E, böyle canhıraş şekilde çabaladıkça da muhabbetimiz daha absürt bir hale gelebiliyor. Ancak sakin olun! Sizi tıkanan muhabbetleri anında açabileceğiniz, konuşmaya başladığınız her ortamda farklı görünmenize neden olacak 15 şaşırtıcı bilgiyi bir araya getirdik. 'Bilimle konuşuyor', 'Ne kadar çok şey biliyor?' cümleleri arasında sohbetlerin aranan ismi olacaksınız. İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz 15 şaşırtıcı bilgi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Balinalar Gerçekten Şarkı Söyler mi? Bilimin Söylediği Bazı Şeyler Var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Almanya'ya Deutschland Diyebilirdik! Ülkelerin İsmini Neden Kendi Dillerinde Olduğu Gibi Okumuyoruz?
3. Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor? Bilgisayarların Evrim Sürecine Yolculuğa Çıkalım!
4. Telefonlar Neden 72 Saatte Bir Şifre Girmemizi İstiyor? Her Şey Güvenliğimiz İçin!
5. Artık Ailemizden Biri Oldular! Robot Süpürgeler Evin Haritasını Nasıl Çıkarıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ağrı Kesiciler Adet Kanamasını Gerçekten Kesiyor mu?
7. Göbek Deliğinizin Şeklini Hiç Merak Ettiniz mi? Şekillerinin Farklı Olmasının Şaşırtan Bir Sebebi Var!
8. Evimizin Aslanları Kediler Kum Kabına Arkasını Dönüp Gitti mi? Bu Davranışın Pek Çok Sebebi Var!
9. Kilometrelerce Koşmak Bile Bu Kadar Yormuyor! Ayakta Durmak Neden Yorucu?
10. İlk Kez Duyduğumuz Bu Dilden Vikipedi'de 6 Milyondan Fazla Makale Olduğunu Biliyor muydunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bilimsel Açıklaması Var! Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?
12. Kediler Neden Tuvalete Gitmeden Önce Haber Verircesine Miyavlar?
13. Kanatları Olan Bir Kuşun Uçmaması Size de İlginç Gelmiyor mu? Penguenlerin Kanatları Olmasına Rağmen Uçamamasının Nedeni!
14. Hızlarına Yetişmek Ne Mümkün! Çocuklar Neden Yetişkinlere Kıyasla Bitmek Bilmez Bir Enerjiye Sahip?
15. Biz Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor? İşin Arkasında Biyolojik Bir Sır Var!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın