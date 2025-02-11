Penguenler Kanatları Olmasına Rağmen Neden Uçamıyor?

Kanatları olan bir kuşun uçmaması size de ilginç gelmiyor mu? Penguenler, bu konuda diğer kuşlardan oldukça farklı bir yaşam tarzına sahip. Su altındaki ustalıklarıyla kendilerini çok özel bir yere koyuyorlar. Ancak neden uçmayı tercih etmediklerini hiç düşündünüz mü? Sorunun cevabı, penguenlerin benzersiz evrim hikayesinde saklı!