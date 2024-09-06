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Sizin İlişkiniz Ünlü Dizi Çiftlerinden Hangisine Benziyor?

etiket Sizin İlişkiniz Ünlü Dizi Çiftlerinden Hangisine Benziyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 22:01

Beğenerek izlediğimiz dizilerdeki çiftlere bazen çok özeniyoruz. 'Keşke benim ilişkim de böyle olsa' dediğin dizi çiftlerinden acaba senin ilişkine en benzeyeni hangisi? Öğrenmek çok basit, haydi teste!

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1. Önce cinsiyetinizle başlayalım...

2. Şimdi de kaç yıldır beraber olduğunuzu öğrenelim...

3. Peki siz çift olarak en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

4. Çift olarak benziyor musunuz diye sorsak...

5. Bu ilişkide en çok kimin sözü geçer?

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6. İlişkinizde hiç güvensizlik yaşadınız mı?

7. Mutlaka her ilişkide tartışma oluyor. Sizin ilişkinizde tartışma sonrası ilk kim özür diliyor?

8. İlişkiniz iyice ilerledi diyelim, o aşamada çocuk düşünür müsünüz?

9. Sorunlarınızı çözerken iletişim diliniz nasıl peki...

Sizin ilişkiniz aynı Meredith ve Derek'in ilişkisi gibi.

Grey's Anatomy'nin McDreamy'si ve karamsar Meredith'inin ilişkisi dizinin izlenme sebebiydi. Onların iniş çıkışlı ilişkileri aslında tam sizin ilişkiniz gibi. Birbirinize deli gibi aşık olsanız da arada egolarınız savaşmıyor değil! 

Bu ilişkide öncelik hep sende, sonra partneriniz geliyor. İlişkinizde orta yolu bulmak bazen biraz zor oluyor. Ama bu birbirinizi çok sevdiğiniz gerçeğini asla değiştirmiyor. ❤️

Sizin ilişkiniz Luke ve Lorelai'ninkinin aynısı!

Luke ve Lorelai'ın zor başlayıp müthiş devam eden ilişkisi sizin ilişkinize çok benziyor. Siz de onlar gibi biraz çabaladınız ama sonunda mutluluğa kavuştunuz. Bu ilişkide daha çok seven biri varsa o da sensin!  Ama olsun bu ilişkinizin mükemmelliğine engel bir şey değil! 💜

Sizin ilişkiniz Rebecca ve Jack'in ilişkisine benziyor.

Dizi çiftlerinde ideal ilişki denilince akla ilk onlar geliyor. Rebecca ve Jack her ne kadar farklı dünyalardan gelseler de kendi yarattıkları dünyada çok mutlu oldular. Sizin ilişkiniz de onlarınki kadar güzel. İlişkide hep birbirinizi dinliyorsunuz ve kavga etseniz bile birbirinize hep sevgiyle yaklaşıyorsunuz. ❤️

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