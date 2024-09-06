Sizin İlişkiniz Ünlü Dizi Çiftlerinden Hangisine Benziyor?

Grey's Anatomy'nin McDreamy'si ve karamsar Meredith'inin ilişkisi dizinin izlenme sebebiydi. Onların iniş çıkışlı ilişkileri aslında tam sizin ilişkiniz gibi. Birbirinize deli gibi aşık olsanız da arada egolarınız savaşmıyor değil!

Bu ilişkide öncelik hep sende, sonra partneriniz geliyor. İlişkinizde orta yolu bulmak bazen biraz zor oluyor. Ama bu birbirinizi çok sevdiğiniz gerçeğini asla değiştirmiyor. ❤️