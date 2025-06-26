Siz Sadece Malzemeleri Kurun: “Kendin Pişir Kendin Ye Restoran” Açmak Kaça Patlar?
Hayalinizdeki restoran konsepti net: Müşteri geliyor, malzemesini seçiyor, ocağın başına geçip kendisi pişiriyor. Hem interaktif, hem eğlenceli, hem de Instagram’a malzeme çıkıyor. Ama asıl soruya gelelim: Bu rüyayı gerçeğe çevirmek cebinizi ne kadar yakar?
Gelin, “Kendin pişir kendin ye” konseptli bir restoranın A'dan Z'ye masraflarına birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncellikle “Kendin Pişir Kendin Ye” ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, neden bu konsept tutar?
Başarıya giden ilk adım: Konum seçimi!
Dekorasyon ve atmosfer ne kadar tutar?
Ocak, mutfak ve havalandırma masrafları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi işler ve ruhsatlar!
Dolap boş kalmasın! Et, sebze ve baharat için ne kadar bütçe gerekir?
Müşteri etini pişiriyor ama bulaşığı kim yıkıyor?
Reklam, sosyal medya ve tanıtım kısmını es geçmiyoruz.
Sürpriz masraflar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplam maliyet ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın