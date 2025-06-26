Siz Sadece Malzemeleri Kurun: “Kendin Pişir Kendin Ye Restoran” Açmak Kaça Patlar?

Bir restoranın kaderini belirleyen en önemli şeylerden biri lokasyon. Evet, dekorasyon harika olabilir, etlerin kalitesi şahane olabilir… Ama yanlış yerdeysen kimse seni fark etmeyebilir. Bu tarz konseptler için kalabalık, genç nüfuslu ve sosyal hayata açık semtler altın değerinde. İstanbul’da Kadıköy, İzmir’de Alsancak gibi yerler bu tarz girişimler için biçilmiş kaftan. büyük şehirlerin popüler semtlerinde (Kadıköy, Beşiktaş, Alsancak gibi) 60-100 m² büyüklüğünde bir dükkanın aylık kirası 2025 yılı itibarıyla 60.000 TL ile 150.000 TL arasında değişmektedir. Anadolu şehirlerinde ise aynı büyüklükte bir yer için ortalama kira 20.000 TL ile 50.000 TL aralığındadır. Kiralama yaparken 3 aylık depozito ve peşin kira taleplerini de göz önünde bulundurmalısınız.