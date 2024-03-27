Site Toplantılarındaki Hangi Tipsin?
Site Toplantılarındaki Hangi Tipsin?
Bize kendinden bahset, site toplantılarında hangi tip insan olduğunu söyleyelim!
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1. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın?
2. Detaylara hakim olmak konusunda sence nasılsın?
3. İnsanlarla olan samimiyetini puanlar mısın? (1 en düşük 10 en yüksek)
4. Önemli bir karar alırken en çok neye dikkat edersin?
5. Tartışma sırasında nasıl bir hale bürünürsün?
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6. Daha önce hiç komşularından biriyle tartışma yaşadın mı?
7. Borç konusundaki bakış açın nasıl peki?
8. Son olarak bu görsellerden birini seçer misin?
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