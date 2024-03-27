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Site Toplantılarındaki Hangi Tipsin?

etiket Site Toplantılarındaki Hangi Tipsin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:46

Bize kendinden bahset, site toplantılarında hangi tip insan olduğunu söyleyelim!

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1. Kendini nasıl biri olarak tanımlarsın?

2. Detaylara hakim olmak konusunda sence nasılsın?

3. İnsanlarla olan samimiyetini puanlar mısın? (1 en düşük 10 en yüksek)

4. Önemli bir karar alırken en çok neye dikkat edersin?

5. Tartışma sırasında nasıl bir hale bürünürsün?

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6. Daha önce hiç komşularından biriyle tartışma yaşadın mı?

7. Borç konusundaki bakış açın nasıl peki?

8. Son olarak bu görsellerden birini seçer misin?

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Sen site toplantılarında neşeli ve samimi tipsin!

Senin kanında neşe ve samimiyet var. Kimseyi kırmak istemez, herkesin mutlu olmasını tercih edersin. Bu yüzden de ortamı yumuşatan espri yapan kişi olursun. Sen varsan kavga yoktur. Herkesi toparlar yerine oturtursun. Ancak insanlar biraz gamsız olduğunu düşünebilirler.

Sen site toplantılarında otoriter ve dediğim dedik tipsin!

Mizacın biraz sert diyebiliriz. Genelde her şeyin kusursuz olmasını istersin. Ayrıca çabuk öfkelendiğin için bazen sorun yaşayabiliyorsun. Ama haksızlık hiç sana göre bir şey değil! Herkes kurallara uyarsa ortada sorun kalmaz diye düşünüyorsun.

Sen site toplantılarında fazla konuşmaya ve gizemli tipsin!

Sen site toplantılarında fazla konuşmaya ve gizemli tipsin!

Oldukça ketumsun. Kendi işine bakar gerisine karışmazsın. Bu da seni insanların seni gizemli olarak tanımasına yol açıyor. Kurallara uyduğun sürece bir sorun olmadığını biliyorsun. Fazla konuşmaya ve samimiyete hiç gerek yok sana göre!

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