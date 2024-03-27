Site Toplantılarındaki Hangi Tipsin?

Mizacın biraz sert diyebiliriz. Genelde her şeyin kusursuz olmasını istersin. Ayrıca çabuk öfkelendiğin için bazen sorun yaşayabiliyorsun. Ama haksızlık hiç sana göre bir şey değil! Herkes kurallara uyarsa ortada sorun kalmaz diye düşünüyorsun.