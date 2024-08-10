Sinirli Selena Gomez'den Sarı Takımlı Bella Thorne'a 10 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Sinirli Selena Gomez'den Sarı Takımlı Bella Thorne'a 10 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Icardi takipçilerine 'iyi geceler' dedi.
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Halsey eline gitarı aldı.
Bella Thorne sarılara büründü.
Kylie Jenner derin sırt dekoltesini sergiledi.
Rihanna yine güzellik markası için çalıştı.
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Georgina Rodríguez spora gitti.
Shawn Mendes müzik sektörüne geri dönüş yaptı.
Sabrina Carpenter sauna keyfi yaptı.
Selena Gomez aynalara sinirli baktı.
Barbara Palvin güzelliğiyle düşman çatlattı.
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