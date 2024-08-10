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Sinirli Selena Gomez'den Sarı Takımlı Bella Thorne'a 10 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Sinirli Selena Gomez'den Sarı Takımlı Bella Thorne'a 10 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 23:46

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Icardi takipçilerine 'iyi geceler' dedi.

Icardi takipçilerine 'iyi geceler' dedi.

Halsey eline gitarı aldı.

Halsey eline gitarı aldı.

Bella Thorne sarılara büründü.

Bella Thorne sarılara büründü.

Kylie Jenner derin sırt dekoltesini sergiledi.

Kylie Jenner derin sırt dekoltesini sergiledi.

Rihanna yine güzellik markası için çalıştı.

Rihanna yine güzellik markası için çalıştı.
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Georgina Rodríguez spora gitti.

Georgina Rodríguez spora gitti.

Shawn Mendes müzik sektörüne geri dönüş yaptı.

Shawn Mendes müzik sektörüne geri dönüş yaptı.

Sabrina Carpenter sauna keyfi yaptı.

Sabrina Carpenter sauna keyfi yaptı.

Selena Gomez aynalara sinirli baktı.

Selena Gomez aynalara sinirli baktı.

Barbara Palvin güzelliğiyle düşman çatlattı.

Barbara Palvin güzelliğiyle düşman çatlattı.
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