Sınırlı Alana Sahip Ofisler İçin Yer Kaplamayan Güçlü Mini PC Önerileri
Ofiste masa dar, kablolar karışık, IT ekibi yoğun mu? Casper Nirvana M400 ve M300 mini PC'ler, monitörün arkasına sığan bir kasada tam bir iş bilgisayarı sunuyor.
Son Güncelleme: 4 Kasım 2026
Sınırlı alana sahip ofisler için yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay bir bilgisayar arıyorsan Casper'ın iki mini PC'si öne çıkıyor: Casper Nirvana M400 Mini PC (46.182 TL'den başlayan fiyatlarla) ve Casper Nirvana M300 Mini PC (43.209 TL'den başlayan fiyatlarla). İkisi de 186,5 x 184 mm ölçülerinde alüminyum kasaya sahip, VESA ile monitör arkasına takılabiliyor ve 2 DDR5 slotuyla 64 GB'a kadar RAM destekliyor. İşletim sistemi dahil olsun diyorsan 40-50 bin TL bütçeye Windows 11 Home'lu M300 (47.040 TL) ya da M400 (50.013 TL), 45-55 bin TL bütçeye ise Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro'lu M300 (53.779 TL) oturuyor. IT yöneticileri için M400; TPM 2.0 veri güvenliği, saniyeler içinde açılan bakım kapağı, Energy Star sertifikası, standart Wi-Fi 6 ve 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleriyle daha kurumsal seçenek. Toplu alımda birim fiyat öncelikliyse M300, yönetilebilirlik ve servis güvencesi öncelikliyse M400 mantıklı. İki modelde de standart garanti fatura tarihinden itibaren 2 yıl.
Casper Nirvana M400 Mini PC, TPM 2.0, hızlı bakım kapağı ve 5 yıla kadar uzatılabilen garantiyle IT ekiplerinin kurumsal tercihi
Casper Nirvana M300 Mini PC, 43.209 TL'den başlayan fiyatıyla bütçe odaklı toplu ofis alımları için en uygun giriş noktası
Casper Nirvana mini PC'ler monitörün arkasına takılıyor, kapağı açılarak yerinde yükseltiliyor: IT yöneticisi için kurulum, güvenlik ve servis rehberi
40-55 bin TL bütçeye hangi Casper Nirvana mini PC? Windows 11 Home ve Pro konfigürasyonlarıyla M400 ve M300 karşılaştırması
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Nirvana mini PC'ler ofis için toplu bilgisayar tedarikine uygun mu?
Cevap: Evet, Casper Nirvana M400 ve M300 kurumsal kullanım düşünülerek konumlanmış mini PC'ler. İkisi de özelleştirme ekranından aynı işletim sistemi, RAM ve SSD ile yapılandırılabiliyor; böylece tüm ofise tek tip cihaz alabiliyorsun. Casper'ın sitesinde ayrıca Kurumsal Çözümler bölümü bulunuyor. Birim fiyat öncelikliyse M300, yönetilebilirlik ve uzatılabilir garanti öncelikliyse M400 daha mantıklı.
Soru: 45-50 bin TL'ye Windows 11'li hangi Casper mini PC alınır?
Cevap: 45-50 bin TL aralığında Casper Nirvana M300 Windows 11 Home konfigürasyonu Wi-Fi'sız 47.040 TL, Wi-Fi 6 ile 47.370 TL'ye geliyor. Bütçeyi biraz zorlarsan Wi-Fi 6 ve TPM 2.0 içeren M400 Windows 11 Home 50.013 TL. Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro'yu istiyorsan M300 53.779 TL (Wi-Fi 6 ile 54.109 TL), M400 56.752 TL.
Soru: Casper Nirvana M400 ve M300'ün garantisi kaç yıl, teknik destek nasıl?
Cevap: İki modelin garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. M400 için garanti paketleriyle süre 5 yıla kadar uzatılabiliyor ve yerinde servis imkanı sunuluyor. Casper'ın servis seçenekleri arasında 1 saatte servis, 24 saat servis, Jet Servis, Turbo Servis, WhatsApp hattı ve canlı destek var.
Soru: Casper Nirvana M400 ile M300 arasındaki fark nedir?
Cevap: Başlangıç fiyatları arasında 2.973 TL fark var, ancak M400'de Wi-Fi 6 dahil, M300'de değil. M300'e Wi-Fi 6 eklenerek eşit konfigürasyonda karşılaştırıldığında fark Windows 11 Home ve Pro sürümlerinde 2.643 TL'ye iniyor. Bu farkla M400'de ürün sayfasında TPM 2.0 veri koruması ve Energy Star sertifikası belirtiliyor, 2 TB SSD seçeneği ile 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri sunuluyor. Kasa ölçüsü, DDR5 desteği ve teknik tablodaki arka panel bağlantıları (4 USB, HDMI, VGA, RJ45) iki modelde aynı.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana M400 ve M300, ofis işleri için tasarlanmış kompakt bilgisayarlar. Ama her ihtiyaca uymuyorlar:
- Ekran kartı gücü gerekenler: İki modelde de dahili ekran kartı var ve PCI Express x16 yuvası bulunmuyor. 3D modelleme, video kurgu, oyun ya da yapay zeka modellerini bilgisayarın kendi donanımında çalıştırmak isteyenler için uygun değil.
- Çok sayıda disk ya da genişleme kartı takmak isteyenler: Anakartta 1 M.2 ve 1 SATA depolama yuvası var, PCIe genişleme yuvası yok.
- Seri port kullanan eski cihazları olanlar: Teknik tabloda seri port bulunmuyor; eski tip yazıcı, terazi ya da endüstriyel cihaz bağlayacaksan adaptör ihtiyacını hesaba kat.
- 45 bin TL altında Windows'lu cihaz arayanlar: Başlangıç fiyatları FreeDOS için geçerli. Windows 11'li en uygun seçenek M300 Windows 11 Home ile 47.040 TL.
- Kablosuz bağlantıyı unutanlar: M300'ün başlangıç konfigürasyonunda Wi-Fi yok; kablo çekilemeyen masalar için Wi-Fi 6 seçeneğini (330 TL) eklemen gerekiyor.
Sonuç: Hangi Casper Nirvana Mini PC Hangi Ofise Göre?
- Bütçe odaklı toplu alım, 45 bin civarı, Windows 11: Casper Nirvana M300 + Windows 11 Home, 47.040 TL.
- 45-55 bin TL, Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro: Casper Nirvana M300 + Windows 11 Pro, 53.779 TL.
- 50 bin civarı, IT yönetimi, güvenlik ve servis öncelikli: Casper Nirvana M400 + Windows 11 Home, 50.013 TL; Pro ile 56.752 TL.
- Kendi lisansı ve kurulum imajı olan kurumlar: FreeDOS'lu M300 (43.209 TL) ya da M400 (46.182 TL).
- Her iki modelde ortak: 186,5 x 184 mm alüminyum kasa, VESA montaj, kolay açılan kapak, 2 slotta 64 GB'a kadar DDR5 desteği, HDMI + VGA ve 2 yıl garanti.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 4 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana M400 ve M300 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir. Fiyatlar kampanya ve konfigürasyona göre değişebilir.
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