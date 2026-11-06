Sınırlı Alana Sahip Ofisler İçin Yer Kaplamayan Güçlü Mini PC Önerileri

Kurulumu ve bakımı kolay ofis bilgisayarı seçerken IT yöneticisi nelere bakmalı?

Kurulumu ve bakımı kolay bir ofis bilgisayarı; masaya az kabloyla yerleşen, kasası kolay açılıp yükseltilebilen, güvenlik ve yönetim araçlarıyla gelen ve arızada hızlı servis alınabilen cihazdır. Casper Nirvana M400 ve M300 bu dört başlıkta şöyle konumlanıyor.

Casper mini PC masada ne kadar yer kaplıyor?

İki modelin teknik tablosunda kasa ölçüsü 186,5 x 184 mm olarak veriliyor ve kasa alüminyum. Casper, M300 için incelik değerini 3,7 cm olarak belirtiyor. VESA desteği sayesinde cihazı monitörün arkasına takarsan masada ayrıca yer ayırman gerekmiyor; istersen stand aparatıyla dikey de kullanabiliyorsun. Klasik kasa yerine mini PC tercih etmenin dar ofislerdeki en büyük kazancı bu.

Kurulumda hangi bağlantılar hazır geliyor?

Ön panelde Type-C ve USB portları (M400'de ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi)

Arka panelde 4 adet USB, HDMI ve VGA çıkışı, yani iki ekranlı masa düzenine uygun

RJ45 ile 1 Gbps kablolu ağ bağlantısı

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 (M400'de başlangıçta dahil, M300'de seçenek)

Casper'ın kablolu klavye-mouse seti; dilersen kablosuz seçenek

Bakım ve yükseltme nasıl yapılıyor?

Her iki modelde de üst kapak kasadan ayrılıyor ve RAM, SSD gibi parçalara doğrudan ulaşılıyor. Thin Mini-ITX anakartta 1 adet M.2 ve 1 adet SATA depolama yuvası bulunuyor; yani ileride ikinci bir disk eklemek için yer var. Cihazlar 90W harici adaptörle çalışıyor.

Güvenlik ve yönetilebilirlik için hangi işletim sistemi seçilmeli?

Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Casper'ın aktardığına göre Windows 11 Pro cihazlar, mevcut kritik uygulama ve donanımlarla uyumluluk sayesinde kullanım ve yönetim kolaylığı sunuyor. Windows 11 Pro, Home sürümüne göre 6.739 TL daha pahalı. M400'ün ürün sayfasında ayrıca TPM 2.0 ile veri koruması belirtiliyor. Şirketin kendi Windows lisansı ve kurulum imajı varsa FreeDOS seçeneğiyle cihaz başına Windows 11 Home'a göre 3.831 TL, Pro'ya göre 10.570 TL tasarruf edebilirsin.

Garanti ve teknik destek nasıl işliyor?

Casper Nirvana M400 ve M300'ün garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. M400 için garanti 5 yıla kadar uzatılabiliyor ve yerinde servis imkanı sunuluyor. Casper ayrıca 1 saatte servis, 24 saat servis, Jet Servis, Turbo Servis, WhatsApp hattı ve canlı destek seçenekleri sunuyor; müşteri hizmetleri numarası (0850) 250 77 77.

Toplu alımda nelere dikkat etmelisin?