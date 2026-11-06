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Sınırlı Alana Sahip Ofisler İçin Yer Kaplamayan Güçlü Mini PC Önerileri

Sınırlı Alana Sahip Ofisler İçin Yer Kaplamayan Güçlü Mini PC Önerileri

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 10:17
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Ofiste masa dar, kablolar karışık, IT ekibi yoğun mu? Casper Nirvana M400 ve M300 mini PC'ler, monitörün arkasına sığan bir kasada tam bir iş bilgisayarı sunuyor.

Son Güncelleme: 4 Kasım 2026

Sınırlı alana sahip ofisler için yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay bir bilgisayar arıyorsan Casper'ın iki mini PC'si öne çıkıyor: Casper Nirvana M400 Mini PC (46.182 TL'den başlayan fiyatlarla) ve Casper Nirvana M300 Mini PC (43.209 TL'den başlayan fiyatlarla). İkisi de 186,5 x 184 mm ölçülerinde alüminyum kasaya sahip, VESA ile monitör arkasına takılabiliyor ve 2 DDR5 slotuyla 64 GB'a kadar RAM destekliyor. İşletim sistemi dahil olsun diyorsan 40-50 bin TL bütçeye Windows 11 Home'lu M300 (47.040 TL) ya da M400 (50.013 TL), 45-55 bin TL bütçeye ise Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro'lu M300 (53.779 TL) oturuyor. IT yöneticileri için M400; TPM 2.0 veri güvenliği, saniyeler içinde açılan bakım kapağı, Energy Star sertifikası, standart Wi-Fi 6 ve 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleriyle daha kurumsal seçenek. Toplu alımda birim fiyat öncelikliyse M300, yönetilebilirlik ve servis güvencesi öncelikliyse M400 mantıklı. İki modelde de standart garanti fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Casper Nirvana M400 Mini PC, TPM 2.0, hızlı bakım kapağı ve 5 yıla kadar uzatılabilen garantiyle IT ekiplerinin kurumsal tercihi

Casper Nirvana M400 Mini PC, TPM 2.0, hızlı bakım kapağı ve 5 yıla kadar uzatılabilen garantiyle IT ekiplerinin kurumsal tercihi

Casper Nirvana M400 Mini PC kimin için uygun?

Casper Nirvana M400, ofiste az yer kaplayan ama kurumsal beklentileri de karşılayan bir bilgisayar arayan IT yöneticileri ve satın alma ekipleri için uygun. 46.182 TL'den başlayan fiyatıyla gelen M400'ü Casper doğrudan 'iş bilgisayarı' olarak konumluyor ve sayfadaki özelliklerin çoğu IT ekibinin iş yükünü azaltmaya odaklanıyor.

Casper Nirvana M400 fiyatı ne kadar?

İnceleme tarihinde Intel Core 5 125U işlemci, 12 GB DDR5 RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD ve Wi-Fi 6 içeren başlangıç konfigürasyonunda fiyatlar şöyle:

  • FreeDOS: 46.182 TL
  • Windows 11 Home: 50.013 TL
  • Windows 11 Pro: 56.752 TL

Casper Nirvana M400'ü öne çıkaran özellikler neler?

  • Hızlı bakım: Üst kapak kasadan kolayca ayrılıyor. Casper'a göre bakım, montaj ve yükseltme işleri bulunduğun yerde saniyeler içinde yapılabiliyor. Yani RAM ya da SSD eklemek için cihazı IT odasına taşıman gerekmiyor.
  • Veri güvenliği: Ürün sayfasına göre M400'deki veriler yazılımsal olarak sunulan TPM 2.0 (Güvenilir Platform Modülü) ile koruma altına alınıyor. Windows 11 Pro ile birlikte kullanıldığında kurumsal güvenlik politikaları için sağlam bir zemin oluşturuyor.
  • Wi-Fi 6 standart geliyor: M400'ün başlangıç konfigürasyonunda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 hazır; kablo çekemediğin masalarda ek ücret ödemeden kablosuz bağlanıyorsun.
  • Enerji verimliliği: M400, Energy Star sertifikasına sahip ve adaptörü ortalama %89 verimlilik değeriyle listeleniyor. Onlarca cihazın gün boyu açık kaldığı ofislerde elektrik giderine yansıyan bir detay.
  • Geniş depolama seçeneği: 250 GB'tan 2 TB'a kadar PCIe M.2 NVMe SSD seçeneği var. 2 TB seçeneği iki model arasında yalnızca M400'de bulunuyor.
  • Uzatılabilir garanti ve yerinde servis: M400 için 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkanı sunuluyor.

Casper, M400'ün tasarımını serinin önceki modeli M300'e göre yenilediğini ve özel kapak sistemini IT birimlerinin bakım ve destek sürelerini kısaltmak için geliştirdiğini belirtiyor.

Casper Nirvana M300 Mini PC, 43.209 TL'den başlayan fiyatıyla bütçe odaklı toplu ofis alımları için en uygun giriş noktası

Casper Nirvana M300 Mini PC, 43.209 TL'den başlayan fiyatıyla bütçe odaklı toplu ofis alımları için en uygun giriş noktası

Casper Nirvana M300 Mini PC kimin için uygun?

Casper Nirvana M300, toplu alımda birim fiyatı düşük tutmak isteyen ve kompakt bir Windows 11 masaüstü arayan ofisler için uygun. M300'ün başlangıç konfigürasyonunda Wi-Fi bulunmadığı, M400'de ise Wi-Fi 6 dahil olduğu için doğru karşılaştırma M300'e Wi-Fi 6 eklenmiş haliyle yapılmalı. Bu durumda (Intel Core 5 125U, 12 GB DDR5, 500 GB SSD, Wi-Fi 6) Windows 11 Home'lu M300, M400'den 2.643 TL, yani yaklaşık %5,6 daha uygun fiyata geliyor. 10 bilgisayarlık bir alımda bu fark 26.430 TL ediyor. Masalarında kablolu ağ kullanan ofisler Wi-Fi'ı almadığında fark 2.973 TL'ye çıkıyor.

Casper Nirvana M300 fiyatı ne kadar?

Wi-Fi'sız başlangıç konfigürasyonunda:

  • FreeDOS: 43.209 TL
  • Windows 11 Home: 47.040 TL
  • Windows 11 Pro: 53.779 TL

Wi-Fi 6 seçeneği 330 TL farkla ekleniyor. Wi-Fi 6'lı konfigürasyonda fiyatlar FreeDOS ile 43.538 TL, Windows 11 Home ile 47.370 TL, Windows 11 Pro ile 54.109 TL. Masalarında kablolu ağ (RJ45, 1 Gbps) kullanan ofisler bu ücreti ödemek zorunda kalmıyor.

Casper Nirvana M300'ün güçlü yanları neler?

  • DDR5 ve 64 GB'a kadar RAM: 2 adet DDR5 slotu var ve en fazla 64 GB bellek destekliyor. Özelleştirme ekranında 8 GB'tan 32 GB'a kadar seçenek bulunuyor. Casper'a göre DDR5, DDR4'e kıyasla %15 daha yüksek bant genişliği sunuyor; bu da aynı anda çok sayıda uygulama açık tutulan ofis kullanımında akıcılığa yansıyor.
  • Kolay yükseltme: Üst kapak kasadan ayrılıyor, böylece SSD ve RAM tarafını ihtiyaç büyüdükçe yükseltebiliyorsun.
  • Kutudan VESA aparatı çıkıyor: M300 monitör arkasına takılabiliyor ya da stand aparatıyla dikey kullanılabiliyor. Casper, hangi monitör modellerine takılabildiğinin satın alma sırasında sorulmasını öneriyor.
  • Uzun saatlere uygun soğutma: Alüminyum ve bakır alaşımlı işlemci soğutucusu ile PWM fan kullanılıyor; Casper mobil ve masaüstü platform için farklı soğutma çözümleri sunduğunu belirtiyor.
  • İşlemci seçeneği: M300'ün teknik tablosunda Intel Core 5 125U'nun yanında yapay zekâ destekli Series 2 Intel Core Ultra 5 225 seçeneği de listeleniyor. İnceleme tarihinde özelleştirme ekranındaki başlangıç konfigürasyonu Core 5 125U ile geliyordu; Core Ultra 5 225'li sürümü istiyorsan sipariş öncesinde Casper'dan teyit almak iyi olur.

Casper Nirvana mini PC'ler monitörün arkasına takılıyor, kapağı açılarak yerinde yükseltiliyor: IT yöneticisi için kurulum, güvenlik ve servis rehberi

Casper Nirvana mini PC'ler monitörün arkasına takılıyor, kapağı açılarak yerinde yükseltiliyor: IT yöneticisi için kurulum, güvenlik ve servis rehberi

Kurulumu ve bakımı kolay ofis bilgisayarı seçerken IT yöneticisi nelere bakmalı?

Kurulumu ve bakımı kolay bir ofis bilgisayarı; masaya az kabloyla yerleşen, kasası kolay açılıp yükseltilebilen, güvenlik ve yönetim araçlarıyla gelen ve arızada hızlı servis alınabilen cihazdır. Casper Nirvana M400 ve M300 bu dört başlıkta şöyle konumlanıyor.

Casper mini PC masada ne kadar yer kaplıyor?

İki modelin teknik tablosunda kasa ölçüsü 186,5 x 184 mm olarak veriliyor ve kasa alüminyum. Casper, M300 için incelik değerini 3,7 cm olarak belirtiyor. VESA desteği sayesinde cihazı monitörün arkasına takarsan masada ayrıca yer ayırman gerekmiyor; istersen stand aparatıyla dikey de kullanabiliyorsun. Klasik kasa yerine mini PC tercih etmenin dar ofislerdeki en büyük kazancı bu.

Kurulumda hangi bağlantılar hazır geliyor?

  • Ön panelde Type-C ve USB portları (M400'de ayrıca mikrofon ve kulaklık girişi)
  • Arka panelde 4 adet USB, HDMI ve VGA çıkışı, yani iki ekranlı masa düzenine uygun
  • RJ45 ile 1 Gbps kablolu ağ bağlantısı
  • Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 (M400'de başlangıçta dahil, M300'de seçenek)
  • Casper'ın kablolu klavye-mouse seti; dilersen kablosuz seçenek

Bakım ve yükseltme nasıl yapılıyor?

Her iki modelde de üst kapak kasadan ayrılıyor ve RAM, SSD gibi parçalara doğrudan ulaşılıyor. Thin Mini-ITX anakartta 1 adet M.2 ve 1 adet SATA depolama yuvası bulunuyor; yani ileride ikinci bir disk eklemek için yer var. Cihazlar 90W harici adaptörle çalışıyor.

Güvenlik ve yönetilebilirlik için hangi işletim sistemi seçilmeli?

Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Casper'ın aktardığına göre Windows 11 Pro cihazlar, mevcut kritik uygulama ve donanımlarla uyumluluk sayesinde kullanım ve yönetim kolaylığı sunuyor. Windows 11 Pro, Home sürümüne göre 6.739 TL daha pahalı. M400'ün ürün sayfasında ayrıca TPM 2.0 ile veri koruması belirtiliyor. Şirketin kendi Windows lisansı ve kurulum imajı varsa FreeDOS seçeneğiyle cihaz başına Windows 11 Home'a göre 3.831 TL, Pro'ya göre 10.570 TL tasarruf edebilirsin.

Garanti ve teknik destek nasıl işliyor?

Casper Nirvana M400 ve M300'ün garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. M400 için garanti 5 yıla kadar uzatılabiliyor ve yerinde servis imkanı sunuluyor. Casper ayrıca 1 saatte servis, 24 saat servis, Jet Servis, Turbo Servis, WhatsApp hattı ve canlı destek seçenekleri sunuyor; müşteri hizmetleri numarası (0850) 250 77 77.

Toplu alımda nelere dikkat etmelisin?

  • Tek tip konfigürasyon seç: Casper'ın özelleştirme ekranında işletim sistemi, RAM ve SSD'yi belirleyip tüm ofis için aynı yapılandırmayı alırsan kurulum ve destek süreçleri sadeleşir.
  • Ağ altyapına bak: Masalarda kablolu ağ varsa M300'de Wi-Fi seçeneğini almadan ilerleyebilirsin.
  • Monitör uyumunu sor: VESA montaj yapacaksan monitör modellerinin uyumunu satın almadan önce teyit et.
  • Kurumsal kanalı kullan: Casper'ın sitesinde ayrı bir Kurumsal Çözümler bölümü ve Genişletilmiş Garanti Paketi sayfası bulunuyor.

40-55 bin TL bütçeye hangi Casper Nirvana mini PC? Windows 11 Home ve Pro konfigürasyonlarıyla M400 ve M300 karşılaştırması

40-55 bin TL bütçeye hangi Casper Nirvana mini PC? Windows 11 Home ve Pro konfigürasyonlarıyla M400 ve M300 karşılaştırması

40-55 bin TL bütçeyle ofise hangi Casper Nirvana mini PC alınmalı?

40-55 bin TL bütçeyle ofise Windows 11'li bir mini PC alacaksan Casper Nirvana M300 Windows 11 Home (47.040 TL), M400 Windows 11 Home (50.013 TL) ve M300 Windows 11 Pro (53.779 TL) konfigürasyonları bu aralığa giriyor. Hangisinin sana uygun olduğu, bütçe ile yönetilebilirlik arasında neye öncelik verdiğine bağlı:

  • 'Toplu alım yapacağız, 45 bin civarı, Windows 11 olsun' diyorsan: Casper Nirvana M300 + Windows 11 Home, 47.040 TL. Windows 11'li konfigürasyonlar içinde en düşük fiyat bu.
  • 'Kasa yer kaplamasın, 40-50 bin, servis ve garanti önemli, işletim sistemi dahil olsun' diyorsan: Bütçe sınırına sıkı bağlıysan M300 Windows 11 Home (47.040 TL); uzatılabilir garanti paketleri ve yerinde servisi önemsiyorsan M400 Windows 11 Home (50.013 TL).
  • 'Satın almacıyım, 45-55 bin, Windows olsun' diyorsan: Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro'lu M300 53.779 TL ile bütçenin içinde kalıyor. Wi-Fi 6 ve TPM 2.0'ı tek pakette istiyorsan M400 Windows 11 Home 50.013 TL.
  • 'IT'ciyim, 50 bin civarı, güçlü ve bakımı kolay olsun' diyorsan: M400 Windows 11 Home, 50.013 TL. Hızlı bakım kapağı, TPM 2.0 ve standart Wi-Fi 6 IT tarafında işini kolaylaştırır. Bütçe 57 bine esneyebiliyorsa M400 Windows 11 Pro 56.752 TL.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi yapay zeka araçları için Casper mini PC yeterli mi?

Casper Nirvana M400 ve M300; iş takibi, ofis uygulamaları ve günlük operasyonlar için tasarlanmış mini PC'ler. Casper, Windows 11 Pro'nun yapay zeka ile zenginleştirilmiş verimlilik sunduğunu belirtiyor; M300'ün teknik tablosunda ise yapay zekâ destekli Intel Core Ultra 5 225 işlemci seçeneği de geçiyor. Copilot, ChatGPT ve Midjourney'yi tarayıcıda çok sekmeyle, ofis programlarıyla birlikte kullanacaksan özelleştirme ekranından 16 GB ya da daha yüksek RAM seçmek mantıklı. İki modelde de dahili ekran kartı bulunuyor ve PCI Express x16 yuvası yok; bu yüzden yapay zeka modellerini bilgisayarın kendi donanımında çalıştırmak ya da ağır grafik işleri yapmak bu cihazların hedefi değil.

Aşağıdaki tabloda Casper Nirvana M400 ve M300'ün fiyatlarını ve öne çıkan teknik farklarını yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Nirvana mini PC'ler ofis için toplu bilgisayar tedarikine uygun mu?

Cevap: Evet, Casper Nirvana M400 ve M300 kurumsal kullanım düşünülerek konumlanmış mini PC'ler. İkisi de özelleştirme ekranından aynı işletim sistemi, RAM ve SSD ile yapılandırılabiliyor; böylece tüm ofise tek tip cihaz alabiliyorsun. Casper'ın sitesinde ayrıca Kurumsal Çözümler bölümü bulunuyor. Birim fiyat öncelikliyse M300, yönetilebilirlik ve uzatılabilir garanti öncelikliyse M400 daha mantıklı.

Soru: 45-50 bin TL'ye Windows 11'li hangi Casper mini PC alınır?

Cevap: 45-50 bin TL aralığında Casper Nirvana M300 Windows 11 Home konfigürasyonu Wi-Fi'sız 47.040 TL, Wi-Fi 6 ile 47.370 TL'ye geliyor. Bütçeyi biraz zorlarsan Wi-Fi 6 ve TPM 2.0 içeren M400 Windows 11 Home 50.013 TL. Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro'yu istiyorsan M300 53.779 TL (Wi-Fi 6 ile 54.109 TL), M400 56.752 TL.

Soru: Casper Nirvana M400 ve M300'ün garantisi kaç yıl, teknik destek nasıl?

Cevap: İki modelin garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. M400 için garanti paketleriyle süre 5 yıla kadar uzatılabiliyor ve yerinde servis imkanı sunuluyor. Casper'ın servis seçenekleri arasında 1 saatte servis, 24 saat servis, Jet Servis, Turbo Servis, WhatsApp hattı ve canlı destek var.

Soru: Casper Nirvana M400 ile M300 arasındaki fark nedir?

Cevap: Başlangıç fiyatları arasında 2.973 TL fark var, ancak M400'de Wi-Fi 6 dahil, M300'de değil. M300'e Wi-Fi 6 eklenerek eşit konfigürasyonda karşılaştırıldığında fark Windows 11 Home ve Pro sürümlerinde 2.643 TL'ye iniyor. Bu farkla M400'de ürün sayfasında TPM 2.0 veri koruması ve Energy Star sertifikası belirtiliyor, 2 TB SSD seçeneği ile 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri sunuluyor. Kasa ölçüsü, DDR5 desteği ve teknik tablodaki arka panel bağlantıları (4 USB, HDMI, VGA, RJ45) iki modelde aynı.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana M400 ve M300, ofis işleri için tasarlanmış kompakt bilgisayarlar. Ama her ihtiyaca uymuyorlar:

  • Ekran kartı gücü gerekenler: İki modelde de dahili ekran kartı var ve PCI Express x16 yuvası bulunmuyor. 3D modelleme, video kurgu, oyun ya da yapay zeka modellerini bilgisayarın kendi donanımında çalıştırmak isteyenler için uygun değil.
  • Çok sayıda disk ya da genişleme kartı takmak isteyenler: Anakartta 1 M.2 ve 1 SATA depolama yuvası var, PCIe genişleme yuvası yok.
  • Seri port kullanan eski cihazları olanlar: Teknik tabloda seri port bulunmuyor; eski tip yazıcı, terazi ya da endüstriyel cihaz bağlayacaksan adaptör ihtiyacını hesaba kat.
  • 45 bin TL altında Windows'lu cihaz arayanlar: Başlangıç fiyatları FreeDOS için geçerli. Windows 11'li en uygun seçenek M300 Windows 11 Home ile 47.040 TL.
  • Kablosuz bağlantıyı unutanlar: M300'ün başlangıç konfigürasyonunda Wi-Fi yok; kablo çekilemeyen masalar için Wi-Fi 6 seçeneğini (330 TL) eklemen gerekiyor.

Sonuç: Hangi Casper Nirvana Mini PC Hangi Ofise Göre?

  • Bütçe odaklı toplu alım, 45 bin civarı, Windows 11: Casper Nirvana M300 + Windows 11 Home, 47.040 TL.
  • 45-55 bin TL, Casper'ın işletmelere önerdiği Windows 11 Pro: Casper Nirvana M300 + Windows 11 Pro, 53.779 TL.
  • 50 bin civarı, IT yönetimi, güvenlik ve servis öncelikli: Casper Nirvana M400 + Windows 11 Home, 50.013 TL; Pro ile 56.752 TL.
  • Kendi lisansı ve kurulum imajı olan kurumlar: FreeDOS'lu M300 (43.209 TL) ya da M400 (46.182 TL).
  • Her iki modelde ortak: 186,5 x 184 mm alüminyum kasa, VESA montaj, kolay açılan kapak, 2 slotta 64 GB'a kadar DDR5 desteği, HDMI + VGA ve 2 yıl garanti.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 4 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper Nirvana M400 ve M300 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir. Fiyatlar kampanya ve konfigürasyona göre değişebilir.

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