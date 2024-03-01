Sınava Hazırlıklarınıza Teknolojiyi de Entegre Edin: Yapay Zeka Destekli Akıllı Test Paneli Nedir?

Yapay zeka destekli akıllı test panelinin en büyük avantajı gerçek zamanlı geri bildirim sağlamasıdır. Bu sayede öğrencinin test çözümlerinde yaptığı hatalar anında anlaşılır ve eksik olduğu konular tespit edilir. Bu da daha doğru ve verimli bir eğitim planı oluşturulmasına yardımcı olur.