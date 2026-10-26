Sigorta Dünyasında Adını İlk Kez Duyabileceğiniz 10 İlginç Kavram

Prim ödemesi durmuş ya da iptal edilmiş olmasına rağmen sistemlerde veya kayıtlarda hâlâ aktifmiş gibi görünen poliçeleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu tür kayıtlar, risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.