Sigorta Dünyasında Adını İlk Kez Duyabileceğiniz 10 İlginç Kavram
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Sigorta dünyası genellikle poliçeler, primler ve muafiyetler gibi standart terimlerle anılsa da sektörün derinliklerinde oldukça sıra dışı, teknik ve zaman zaman şaşırtıcı kavramlar da yer alıyor. İşte sigorta sektöründe karşılaşılan 10 ilginç kavram:
1. Moral Hazard (Ahlaki Tehlike)
2. Phantom Policy (Hayalet Poliçe)
3. Key Person Insurance (Kilit Personel Sigortası)
4. Solvency II (Ödeme Gücü Düzenlemesi)
5. Actuary (Aktüer)
6. Run-Off Liability (Kapanış Sonrası Sorumluluk)
7. Tramer (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kaydı)
8. Retrocesyon (Sigortanın Sigortasının Sigortası)
9. Parametrik Sigorta
10. Salvage ve Subrogasyon (Hurda ve Halefiyet)
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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