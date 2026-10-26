article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sigorta Dünyasında Adını İlk Kez Duyabileceğiniz 10 İlginç Kavram

etiket Sigorta Dünyasında Adını İlk Kez Duyabileceğiniz 10 İlginç Kavram

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
26.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sigorta dünyası genellikle poliçeler, primler ve muafiyetler gibi standart terimlerle anılsa da sektörün derinliklerinde oldukça sıra dışı, teknik ve zaman zaman şaşırtıcı kavramlar da yer alıyor. İşte sigorta sektöründe karşılaşılan 10 ilginç kavram:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Moral Hazard (Ahlaki Tehlike)

Sigortalanan kişinin, risk finansal olarak teminat altına alındığı için daha dikkatsiz veya sorumsuz davranması durumudur. Örneğin, kasko sigortası yaptırdıktan sonra aracını kilitlemeye daha az özen göstermek veya kapılarını açık bırakmak bu kavrama örnek gösterilebilir.

2. Phantom Policy (Hayalet Poliçe)

Prim ödemesi durmuş ya da iptal edilmiş olmasına rağmen sistemlerde veya kayıtlarda hâlâ aktifmiş gibi görünen poliçeleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu tür kayıtlar, risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.

3. Key Person Insurance (Kilit Personel Sigortası)

Bir şirketin finansal başarısında veya operasyonlarında kritik role sahip bir yöneticinin ya da uzman kişinin hayatını kaybetmesi, çalışamaz hâle gelmesi veya iş göremez duruma gelmesi nedeniyle şirketin uğrayabileceği finansal kayıplara karşı koruma sağlayan özel bir sigorta türüdür.

4. Solvency II (Ödeme Gücü Düzenlemesi)

Sigorta şirketlerinin finansal yapısının sağlamlığını ve poliçe sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini düzenleyen Avrupa Birliği sermaye yeterliliği rejimidir. Şirketlerin sahip olması gereken sermaye düzeyi ve risk yönetimi gibi konularda kapsamlı kurallar içerir.

5. Actuary (Aktüer)

İstatistik, matematik ve finansal teorilerden yararlanarak gelecekte meydana gelebilecek belirsiz olayların riskini ve maliyetini hesaplayan uzmandır. Sigorta primlerinin ve gelecekteki tazminat yükümlülüklerinin hesaplanmasında önemli bir rol oynar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Run-Off Liability (Kapanış Sonrası Sorumluluk)

Bir sigorta şirketi faaliyetini sonlandırsa veya belirli bir sigorta branşından çekilse bile, geçmişte düzenlediği poliçelerden kaynaklanan tazminat taleplerine ilişkin sorumluluğunun devam etmesidir. Bazı sigorta türlerinde bu yükümlülükler yıllar sonra bile gündeme gelebilir.

7. Tramer (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kaydı)

Türkiye'de araçların hasar ve sigorta geçmişine ilişkin bilgilerin sorgulanabildiği sistem, günlük kullanımda hâlâ 'Tramer kaydı' olarak anılıyor. Günümüzde bu bilgiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) çatısı altında sunuluyor ve özellikle ikinci el araç alım satımlarında sıkça kullanılıyor.

8. Retrocesyon (Sigortanın Sigortasının Sigortası)

Sigorta şirketleri üstlendikleri risklerin bir kısmını reasürans yoluyla reasürans şirketlerine devreder. Reasürans şirketlerinin de üstlendikleri risklerin bir bölümünü başka bir reasürans şirketine devretmesine ise 'retrocesyon' denir. Bu nedenle kavram, basitçe 'sigortanın sigortasının sigortası' şeklinde açıklanabilir.

9. Parametrik Sigorta

Geleneksel sigortalarda olduğu gibi fiziksel hasarın tespitini beklemek yerine, önceden belirlenmiş bir parametrenin gerçekleşmesi durumunda doğrudan ödeme yapan bir sigorta modelidir. Örneğin, belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremler, belirli bir sıcaklık seviyesinin aşılması veya belirli miktarın üzerinde yağış gerçekleşmesi ödeme koşulu olarak belirlenebilir.

10. Salvage ve Subrogasyon (Hurda ve Halefiyet)

Salvage: Hasara uğramış bir malın (örneğin ağır kaza yapmış bir aracın) sigorta tazminatı ödendikten sonra kalan hurda değerinin sigortacı tarafından devralınmasıdır. Subrogasyon: Sigorta şirketinin, tazminat ödediği sigortalısının yerine geçerek zarara neden olan üçüncü taraftan bu tutarı talep etme hakkıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın