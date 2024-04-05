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Sigaraya Zam Geldi: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı, En Ucuzu 60 TL Oldu

Sigaraya Zam Geldi: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı, En Ucuzu 60 TL Oldu

Zam sigara
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.04.2024 - 11:16

Sigaralara zam gelmeye devam ediyor.  Dün JTİ grubuna gelen 8 liralık zammın ardından bugün de Philip Morris grubu sigaralarına zam geldi. JTİ sigaralarına yapılan zam ile grubun en ucuz sigarası 60, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi. İşte sigara zammı sonrasında JTİ grubundaki fiyatlar…

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Dün, JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

Dün, JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.

Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.

Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
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İşte yapılan zam sonrası oluşan fiyat tablosu:

İşte yapılan zam sonrası oluşan fiyat tablosu:
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