Sigaraya Zam Geldi: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı, En Ucuzu 60 TL Oldu

Sigaralara zam gelmeye devam ediyor. Dün JTİ grubuna gelen 8 liralık zammın ardından bugün de Philip Morris grubu sigaralarına zam geldi. JTİ sigaralarına yapılan zam ile grubun en ucuz sigarası 60, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi. İşte sigara zammı sonrasında JTİ grubundaki fiyatlar…