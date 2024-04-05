Sigaraya Zam Geldi: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı, En Ucuzu 60 TL Oldu
Sigaraya Zam Geldi: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı, En Ucuzu 60 TL Oldu
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Dün, JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.
Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.
Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.
Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
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İşte yapılan zam sonrası oluşan fiyat tablosu:
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