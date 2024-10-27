Şeyma'yla Acun'un Melisası 11 Oldu, Şevval Şahin Alien Doğurdu: 27 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma'yla Acun'un Melisası 11 Oldu, Şevval Şahin Alien Doğurdu: 27 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Burak Deniz, Mısır'ı köşe bucak gezdi.
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Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'le sokakları arşınladı.
Pelin Akil, yalıya doğru yola çıktı.
Melisa Ilıcalı 11 yaşına girdi.
Ezgi Mola, ustasının doğum gününü kutladı.
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Gamze Erçel'e saç kestirme perileri geldi.
Şevval Şahin, "dedikodular doğru, bir bebeğim oldu" dedi, kucağındaki uzaylıyı bağrına bastı.
Müge Boz ve tatlı ailesi pazar keyfindeydi.
Özge Özpirinçci'nin Berrak Tüzünataç vesilesiyle 12 sene evvele döndü.
Berfu Yenenler'in aileye yeni kattığı hamster üyelerden biri hamile çıktı, doğum bile yaptı.
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Hadise, ablasıyla göz kamaştırdı.
Berrak Tüzünataç, "October So Far" akımına katıldı.
Bir "October So Far" akımı da Yasemin Tatlıses'den geldi.
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