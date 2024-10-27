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Şeyma'yla Acun'un Melisası 11 Oldu, Şevval Şahin Alien Doğurdu: 27 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma'yla Acun'un Melisası 11 Oldu, Şevval Şahin Alien Doğurdu: 27 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 23:53

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Burak Deniz, Mısır'ı köşe bucak gezdi.

Burak Deniz, Mısır'ı köşe bucak gezdi.

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'le sokakları arşınladı.

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'le sokakları arşınladı.

Pelin Akil, yalıya doğru yola çıktı.

Pelin Akil, yalıya doğru yola çıktı.

Melisa Ilıcalı 11 yaşına girdi.

Melisa Ilıcalı 11 yaşına girdi.

Ezgi Mola, ustasının doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola, ustasının doğum gününü kutladı.
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Gamze Erçel'e saç kestirme perileri geldi.

Gamze Erçel'e saç kestirme perileri geldi.

Şevval Şahin, "dedikodular doğru, bir bebeğim oldu" dedi, kucağındaki uzaylıyı bağrına bastı.

Şevval Şahin, "dedikodular doğru, bir bebeğim oldu" dedi, kucağındaki uzaylıyı bağrına bastı.

Müge Boz ve tatlı ailesi pazar keyfindeydi.

Müge Boz ve tatlı ailesi pazar keyfindeydi.

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Özge Özpirinçci'nin Berrak Tüzünataç vesilesiyle 12 sene evvele döndü.

Berfu Yenenler'in aileye yeni kattığı hamster üyelerden biri hamile çıktı, doğum bile yaptı.

Berfu Yenenler'in aileye yeni kattığı hamster üyelerden biri hamile çıktı, doğum bile yaptı.
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Hadise, ablasıyla göz kamaştırdı.

Hadise, ablasıyla göz kamaştırdı.

Berrak Tüzünataç, "October So Far" akımına katıldı.

Berrak Tüzünataç, "October So Far" akımına katıldı.

Bir "October So Far" akımı da Yasemin Tatlıses'den geldi.

Bir "October So Far" akımı da Yasemin Tatlıses'den geldi.
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