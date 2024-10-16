Şeyma Subaşı'nın Ayak Masajından Deli Dolu Farah Zeynep Abdullah'a 16 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı'nın Ayak Masajından Deli Dolu Farah Zeynep Abdullah'a 16 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci rakı keyfi yaptı.
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Şeyma Subaşı günlük ayak masajı için hazırlandı.
Farah Zeynep Abdullah bir hazırlıklar peşindeydi.
Aslı Enver boğaz havası aldı.
Gamze Erçel yine çok güzeldi.
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Danla Bilic, bebekleriyle beraber uyumaya karar verdi.
Nilperi Şahinkaya ve Pelin Akil aşka geldi.
Victoria's Secret'ı sallayan Dilan Çiçek, Rachel Araz'la poz verdi.
Yasemin Tatlıses, ikizlerini ev terliğiyle tanıştırdı.
Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'ye konuk oldu.
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Demet Akalın, arkadaşları Ece Erken ve Esra Balamir'i öveyim derken gömdü.
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