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Şeyma Subaşı Fena Aşka Geldi, Reynmen Karısını Övmelere Doyamadı: 15 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Fena Aşka Geldi, Reynmen Karısını Övmelere Doyamadı: 15 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 01:55

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel, minik Mavi'nin tatlı fotoğrafını paylaştı.

Gamze Erçel, minik Mavi'nin tatlı fotoğrafını paylaştı.

Şeyma Subaşı aşka büyük düştü.

Şeyma Subaşı aşka büyük düştü.

Reynmen düğün fotoğraflarını paylaşmaktan bir hal oldu.

Reynmen düğün fotoğraflarını paylaşmaktan bir hal oldu.

Hadise, dostu Seda Bakan'ın filmine destek verdi.

Hadise, dostu Seda Bakan'ın filmine destek verdi.

Ezgi Mola, kendisinin de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon için duyuru geçti.

Ezgi Mola, kendisinin de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon için duyuru geçti.
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Pelin Akil'in keyfi sette pek yerindeydi.

Pelin Akil'in keyfi sette pek yerindeydi.

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in tenis antrenmanını izledi.

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in tenis antrenmanını izledi.

Danla Bilic, yine bir şeyleri çok düşündü.

Danla Bilic, yine bir şeyleri çok düşündü.

Dilan Çiçek Deniz, New York sokaklarında fink attı.

Dilan Çiçek Deniz, New York sokaklarında fink attı.

Yasemin Tatlıses, ikizlerine bak bak doyamadı.

Yasemin Tatlıses, ikizlerine bak bak doyamadı.
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