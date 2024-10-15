Şeyma Subaşı Fena Aşka Geldi, Reynmen Karısını Övmelere Doyamadı: 15 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Fena Aşka Geldi, Reynmen Karısını Övmelere Doyamadı: 15 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, minik Mavi'nin tatlı fotoğrafını paylaştı.
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Şeyma Subaşı aşka büyük düştü.
Reynmen düğün fotoğraflarını paylaşmaktan bir hal oldu.
Hadise, dostu Seda Bakan'ın filmine destek verdi.
Ezgi Mola, kendisinin de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon için duyuru geçti.
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Pelin Akil'in keyfi sette pek yerindeydi.
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'in tenis antrenmanını izledi.
Danla Bilic, yine bir şeyleri çok düşündü.
Dilan Çiçek Deniz, New York sokaklarında fink attı.
Yasemin Tatlıses, ikizlerine bak bak doyamadı.
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