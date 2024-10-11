Şeyma Subaşı Aşkını İlan Etti, Icardi ve Wanda Nara Barıştı: 11 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Aşkını İlan Etti, Icardi ve Wanda Nara Barıştı: 11 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı aşkını ilan etti.
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Icardi ve Wanda Nara barıştı!
Farah Zeynep Abdullah, Instagram filtreleriyle eğlendi.
Gamze Erçel'den Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması geldi.
Yasemin Şefkatli, trafikte sıkıştı.
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Hadise, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadı.
Kerimcan Durmaz, Gebze'de yaşanan katliama tepki gösterdi.
Danla Bilic, çekime gitti.
Cemal Can Canseven, sporunu aksatmadı.
Özge Özpirinçci, kızıyla el ele yürüyüş yaptı.
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