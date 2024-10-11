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Şeyma Subaşı Aşkını İlan Etti, Icardi ve Wanda Nara Barıştı: 11 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Aşkını İlan Etti, Icardi ve Wanda Nara Barıştı: 11 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 23:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı aşkını ilan etti.

Şeyma Subaşı aşkını ilan etti.

Icardi ve Wanda Nara barıştı!

Icardi ve Wanda Nara barıştı!

Farah Zeynep Abdullah, Instagram filtreleriyle eğlendi.

Farah Zeynep Abdullah, Instagram filtreleriyle eğlendi.

Gamze Erçel'den Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması geldi.

Gamze Erçel'den Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması geldi.

Yasemin Şefkatli, trafikte sıkıştı.

Yasemin Şefkatli, trafikte sıkıştı.
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Hadise, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadı.

Hadise, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadı.

Kerimcan Durmaz, Gebze'de yaşanan katliama tepki gösterdi.

Kerimcan Durmaz, Gebze'de yaşanan katliama tepki gösterdi.

Danla Bilic, çekime gitti.

Danla Bilic, çekime gitti.

Cemal Can Canseven, sporunu aksatmadı.

Cemal Can Canseven, sporunu aksatmadı.

Özge Özpirinçci, kızıyla el ele yürüyüş yaptı.

Özge Özpirinçci, kızıyla el ele yürüyüş yaptı.
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