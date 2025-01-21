Seyahat Planı Yaparken Sen Hangi Tipsin?
Seyahat Planı Yaparken Sen Hangi Tipsin?
Tatiller yaklaşırken işin en heyecanlı kısmı olan seyahat planlamasında nasıl birisin? Haritalar ve listelerle organize biri mi yoksa 'Valizi al, çıkalım!' diyen spontane bir ruh mu? Hazırsan, başlayalım!
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1. Seyahat rotanı nasıl belirlersin?
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2. Seyahate çıkmadan önce ilk yaptığın şey nedir?
3. Valizin düşünüdüğünden daha çok şey anlatıyor, peki sen valizini ne zaman hazırlarsın?
4. Bu konuda dürüst olman gerek, seyahatte aniden plan değişirse ne yaparsın?
5. Gideceğin yerin hava durumunu kontrol eder misin?
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6. Seyahat sırasında karşılaştığın bir soruna ilk tepkin ne olur diye sorsak?
7. Yolculuk sırasında nasıl vakit geçirmeyi tercih edersin?
8. Herkesin tercihi farklı, tatilde konfor mu macera mı?
9. Aramızda kalacak, seyahat arkadaşlarını nasıl seçersin?
10. Bizden sır çıkmaz, tatilde ne kadar fotoğraf çekiyorsun?
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11. Son olarak, seyahat bittiğinde ne düşünürsün?
Organizasyon ustası!
Uyumlu ve dengeli!
Fotoğraf aşığı!
Maceracı!
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