Seyahat Planı Yaparken Sen Hangi Tipsin?

Her şeyin mükemmel olması için çaba sarf eden, planlı ve düzenli bir gezginsin! Listeler, rezervasyonlar ve detaylar senin işin. Seyahat arkadaşların seni biraz yorucu bulabilir ama kimse senin gibi her şeyi garanti altına almayı başaramaz. Tatilinin kusursuz olması için gösterdiğin çaba takdire şayan!