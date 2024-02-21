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Sevim Emre Gençleştiğini Söyleyenlere "Kalbimin Yansımasıdır" Diyerek Yaptığı Tüm Filtrelerin Boynunu Büktü

Sevim Emre Gençleştiğini Söyleyenlere "Kalbimin Yansımasıdır" Diyerek Yaptığı Tüm Filtrelerin Boynunu Büktü

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 18:55

Yeşilçam dendiğinde akıllarımıza gelen isimlerden bir tanesi de Sevim Emre elbette. Aynı zamanda Trükiye Güzeli seçilmiş olan Sevim Emre, şimdilerde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla gündemimize geliyor. Filtrelerle arası bir hayli iyi olan ünlü isim, gençleşmesinin sırrı hakkında söyledikleriyle kullandığı programları kendisine küstürecek.

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1963 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Yeşilçam'da sevilen oyuncular arasına adını kazıyan Sevim Emre, müziğin 'baba' isimlerinden Orhan Gencebay ile 1978 yılında evlenmişti.

1963 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Yeşilçam'da sevilen oyuncular arasına adını kazıyan Sevim Emre, müziğin 'baba' isimlerinden Orhan Gencebay ile 1978 yılında evlenmişti.

Evliliklerinin 45 yılını geride bırakan Sevim Emre ve Orhan Gencebay çifti, bir dönemin en popüler ve gözde çiftleri arasındaydı. Orhan Gencebay da Sevim Emre de kariyerinin zirvesindeyken birbirlerinin elini tutuyordu.

Yıllar geçse de sevgilerinden hiçbir şey kaybetmeyen Sevim Emre ve Orhan Gencebay çiftini, her organizasyonda ya da herhangi bir yerde birlikte görüyoruz.

Yıllar geçse de sevgilerinden hiçbir şey kaybetmeyen Sevim Emre ve Orhan Gencebay çiftini, her organizasyonda ya da herhangi bir yerde birlikte görüyoruz.

Uzun süren evliliklerinde bir an bile birbirlerine olan bakışları değişmeyen çift, ilk günkü gibi romantikliklerini de koruyor.

Hatta daha geçtiğimiz gün Sevim Emre, aşka gelip Orhan Gencebay ile pozlarını paylaştı.

Hatta daha geçtiğimiz gün Sevim Emre, aşka gelip Orhan Gencebay ile pozlarını paylaştı.

Açıklama olarak da 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada ..Rabbim korusun bizi ve tüm seven kalpleri 🧿❤️' yazarak aşkını bir kez daha ilan etti.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Sevim Emre'nin fotoğraflarında dikkatimizi çeken bir durum var elbette...

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Sevim Emre'nin fotoğraflarında dikkatimizi çeken bir durum var elbette...

O da yapmış olduğu fotoşoplar. Hepimizin ders almak istediği ünlü ismin her pozunda gencecik ve makyajlı olması dikkatlerden kaçacak gibi değil!

Kendisi estetikli olduğu iddialarına bir hayli sinirleniyor ve ateş püskürüyor. Haklı çünkü fotoğraflarına filtre uyguluyor, gerçek hayatta estetik yaptırmıyor. Fakat daha önce de fotoğraflarına hiç efekt ve shop yapmadığını söylemişti...

Kendisi estetikli olduğu iddialarına bir hayli sinirleniyor ve ateş püskürüyor. Haklı çünkü fotoğraflarına filtre uyguluyor, gerçek hayatta estetik yaptırmıyor. Fakat daha önce de fotoğraflarına hiç efekt ve shop yapmadığını söylemişti...

Gördüğü estetik haberlerine karşı da 'Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkahalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız.' diyor

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Son olarak Instagram hesabında bir pozunu paylaşan Sevim Emre, gelen yoruma verdiği cevapla fotoşop uygulamalarının boynunu büktü. 😂

Son olarak Instagram hesabında bir pozunu paylaşan Sevim Emre, gelen yoruma verdiği cevapla fotoşop uygulamalarının boynunu büktü. 😂

Kendisine "Çok gençleşmişsin, zor tanıdım" yorumu gelince ne cevap verdi dersiniz?

Kendisine "Çok gençleşmişsin, zor tanıdım" yorumu gelince ne cevap verdi dersiniz?

"Kalbimin yansıması olsa gerek." 😂

"Kalbimin yansıması olsa gerek." 😂

Takipçileri de bu duruma "filtreden olsa gerek." yorumlarında bulundu tabii.

Takipçileri de bu duruma "filtreden olsa gerek." yorumlarında bulundu tabii.

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