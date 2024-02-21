Sevim Emre Gençleştiğini Söyleyenlere "Kalbimin Yansımasıdır" Diyerek Yaptığı Tüm Filtrelerin Boynunu Büktü
Sevim Emre Gençleştiğini Söyleyenlere "Kalbimin Yansımasıdır" Diyerek Yaptığı Tüm Filtrelerin Boynunu Büktü
Yeşilçam dendiğinde akıllarımıza gelen isimlerden bir tanesi de Sevim Emre elbette. Aynı zamanda Trükiye Güzeli seçilmiş olan Sevim Emre, şimdilerde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla gündemimize geliyor. Filtrelerle arası bir hayli iyi olan ünlü isim, gençleşmesinin sırrı hakkında söyledikleriyle kullandığı programları kendisine küstürecek.
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1963 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Yeşilçam'da sevilen oyuncular arasına adını kazıyan Sevim Emre, müziğin 'baba' isimlerinden Orhan Gencebay ile 1978 yılında evlenmişti.
Yıllar geçse de sevgilerinden hiçbir şey kaybetmeyen Sevim Emre ve Orhan Gencebay çiftini, her organizasyonda ya da herhangi bir yerde birlikte görüyoruz.
Hatta daha geçtiğimiz gün Sevim Emre, aşka gelip Orhan Gencebay ile pozlarını paylaştı.
Sosyal medyanın aktif bir kullanıcı olan Sevim Emre'nin fotoğraflarında dikkatimizi çeken bir durum var elbette...
Kendisi estetikli olduğu iddialarına bir hayli sinirleniyor ve ateş püskürüyor. Haklı çünkü fotoğraflarına filtre uyguluyor, gerçek hayatta estetik yaptırmıyor. Fakat daha önce de fotoğraflarına hiç efekt ve shop yapmadığını söylemişti...
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Son olarak Instagram hesabında bir pozunu paylaşan Sevim Emre, gelen yoruma verdiği cevapla fotoşop uygulamalarının boynunu büktü. 😂
Kendisine "Çok gençleşmişsin, zor tanıdım" yorumu gelince ne cevap verdi dersiniz?
"Kalbimin yansıması olsa gerek." 😂
Takipçileri de bu duruma "filtreden olsa gerek." yorumlarında bulundu tabii.
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