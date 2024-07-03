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Sevgilinle Hangi Hayvanı Sahiplenmelisiniz?

etiket Sevgilinle Hangi Hayvanı Sahiplenmelisiniz?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 22:01

Evcil hayvanlar şüphesiz ki evin hep mutluluk kaynağı olur. Tartışmalar ve küçük sürtüşmelerde bile evcil hayvanlar her zaman ortamı yumuşatmayı başarırlar. Peki siz sevgilinle hangi evcil hayvanı sahiplenmelisiniz?

Öğrenmek için soruları cevaplamaya başla!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Sevgilinle ne zamandır berabersiniz?

3. Sevgilinle birlikte dışarı çıktığınızda en çok ne yapmayı seversiniz?

4. İlişkide ortak paydada buluşmak her zaman önemli olmuştur. Peki sizin ortak hobileriniz var mı?

5. Bu testi çözüyorsanız bir evcil hayvan sahiplenmek istiyorsunuz demek. Neden bir evcil hayvan sahiplenmek istiyorsunuz?

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6. Şu an evinizin atmosferi tam olarak nasıl diye sorsak?

6. Şu an evinizin atmosferi tam olarak nasıl diye sorsak?

7. Evde zaman geçirme süreniz ortalama ne kadar?

8. Son soru! Sahipleneceğiniz hayvan için evinizde gerekli bir alan var mı?

Köpek!

Partner olarak derin bir bağ kurmuşsunuz ve bu bağın arasına sadık, sevgi dolu ve eğlenceli bir evcil hayvan koymak istiyorsunuz: Köpek! Köpekler, sadakatleri ve duygusallıkları ile pek çok evcil hayvan sahibinin favorisi olan canlılardan biri. Eğer aşkınız pekişsin ve dışarıdan hemen eve gelmek için bir sebebiniz olsun istiyorsanız bir köpek sahiplenebilirsiniz!

Kedi!

Kedileri köpeklere göre daha az bakım ve ilgi isteyen canlılar. İkinizin de acil bir işi çıktığında veya evden birkaç gün uzak kaldığınızda kediler başlarının çaresine bakabiliyorlar. Tabii maması ve suyu varsa ve evde mutluysa. Sevgilinle bir kedi sahiplendiğinizde evin havasının değiştiğini ve eve renk geldiğini hemen fark edeceksin!

Kuş!

imgur.com

Seçtiğin yanıtlara göre her ne kadar eviniz bir hayvan sahiplenmek için ideal gözükse de çalıştığınız işten dolayı sahipleneceğiniz hayvan ile pek zaman geçiremeyeceksiniz gibi görünüyor. Bu yüzden bakımı kolay, tek başına kalınca sıkılmayan ve evde tatlı bir ses yapacak olan bir kuş sahiplenebilirsiniz.

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