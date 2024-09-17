Sevgilinle Birlikte Gezip Görmen Gereken Şehir Neresi?
Sevgilinle Birlikte Gezip Görmen Gereken Şehir Neresi?
Eğer sevgilinle bu sene için bir tatil planını yapmayı düşünüyor ve nereye gideceğine karar veremiyorsan, testi çöz hangi şehre gideceğini söyleyelim! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Söyle bakalım, sevgilinle kaç yıldır birliktesin?
3. Peki daha önce hiç bir sevgilinle tatile gittin mi?
4. Sen kış insanı mısın yaz mı?
5. Peki en çok hangi kıtadaki ülkeleri gezip görmek isterdin?
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Tokyo! Evet sevgilimle buraya gidiyorum ✔️😒
Paris! İşte aşıklara yakışır bir şehir! Sen sevgilinle kesinlikle Paris'e gitmelisin. Siz; maceradan uzak, daha sıradan bir tatil planı yapmayı tercih edecek... Devamını Gör