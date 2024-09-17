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Sevgilinle Birlikte Gezip Görmen Gereken Şehir Neresi?

etiket Sevgilinle Birlikte Gezip Görmen Gereken Şehir Neresi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:01

Eğer sevgilinle bu sene için bir tatil planını yapmayı düşünüyor ve nereye gideceğine karar veremiyorsan, testi çöz hangi şehre gideceğini söyleyelim! 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Söyle bakalım, sevgilinle kaç yıldır birliktesin?

3. Peki daha önce hiç bir sevgilinle tatile gittin mi?

4. Sen kış insanı mısın yaz mı?

5. Peki en çok hangi kıtadaki ülkeleri gezip görmek isterdin?

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6. Hangi şehir sana romantizmi çağrıştırıyor?

7. Nasıl bir şehir senin yaşam tarzını yansıtır?

8. Son olarak dünya mutfağından bir lezzet seç bakalım!

Rio de Janerio!

Siz çift olarak bu enerjiyle kesinlikle Brezilya'ya gitmelisiniz! Rio de Janerio'da geçireceğiniz eğlenceli ve dans dolu günler ilişkinizi daha da heyecanlı hale getirebilir! Daha önce tatmadığınız farklı bir deneyim arıyorsanız Brezilya, çılgın bir tatil planı yapmak isteyenler için güzel bir seçenek!

Tokyo!

Size hiç uyumayan bir şehir lazım! Siz çift olarak farklı şeyler keşfetmekten keyif alan ve yenilere açık bir ikilisiniz. Uzakdoğu zor ama bir o kadar da heyecan dolu olabilir. Maceraya açıksanız ve cıvıl cıvıl bir şehri keşfetmek istiyorsanız Tokyo sizin için enteresan bir seçim olabilir!

Paris!

İşte aşıklara yakışır bir şehir! Sen sevgilinle kesinlikle Paris'e gitmelisin. Siz; maceradan uzak, daha sıradan bir tatil planı yapmayı tercih edecek bir çiftsiniz. Paris'in havasında geçireceğiniz romantik bir tatil, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak... O halde tatil planı yapılsın!

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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december

Tokyo! Evet sevgilimle buraya gidiyorum ✔️😒

Emel

Paris! İşte aşıklara yakışır bir şehir! Sen sevgilinle kesinlikle Paris'e gitmelisin. Siz; maceradan uzak, daha sıradan bir tatil planı yapmayı tercih edecek... Devamını Gör