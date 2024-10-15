Sevdiklerine Yapman Gereken Kurabiye Hangisi?
Sevdiklerine Yapman Gereken Kurabiye Hangisi?
Sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmaya karar verdin ama hangi kurabiyeyi yapacağına bir türlü karar veremiyor musun? Senin kişiliğine en uygun kurabiye tarifini bulmak için bu eğlenceli testi çöz ve hangi lezzetin mutfakta seni beklediğini keşfet! Belki çikolatanın büyüsüyle klasik bir tat, belki de meyvelerin ferahlatıcı etkisiyle hafif bir seçenek seni yansıtıyordur.
Hazırsan, başlayalım!
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1. En sevdiğin tatlı türü hangisi?
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2. Pazar kahvaltılarında hangisi olmazsa olmaz?
3. Arkadaşlarınla vakit geçirmek için hangi mekanı seçersin?
4. Mutfağa girdiğinde ilk neye dikkat edersin?
5. Hangi mevsimi daha çok seversin?
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