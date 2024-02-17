Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Dizileri ve Filmleri Nelerdir?
Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Dizileri ve Filmleri Nelerdir?
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Sevda Ferdağ, yaşamını yitirdi. Evinde yaşamını yitiren ünlü oyuncu, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ferdağ'ın uzun bit süredir hastalıklarla mücadele ettiği açıklanmıştı Peki Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Sevda Ferdağ kimdir, neden öldü?
Sevda Ferdağ hangi dizi ve filmlerde rol almıştı?
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Sevda Ferdağ Kimdir?
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