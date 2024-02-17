Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Dizileri ve Filmleri Nelerdir?

Ferdağ, 2009 yılına kadar 150'yi aşkın filmde rol aldı. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden birisi haline geldi.

Sevda Ferdağ, en çok da Kapıcılar Kralı (1976) ile tanındı. Ferdağ, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerini Kemal Sunal, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin ile paylaşmıştı.

Ünlü isim, Ayşecik: Bahar Çiçeği, Kapıcılar Kralı, Kanımın Son Damlasına Kadar, Derbeder, Tokat gibi filmlerde rol aldı.