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Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Dizileri ve Filmleri Nelerdir?

Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Dizileri ve Filmleri Nelerdir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 17:15

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Sevda Ferdağ, yaşamını yitirdi. Evinde yaşamını yitiren ünlü oyuncu, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ferdağ'ın uzun bit süredir hastalıklarla mücadele ettiği açıklanmıştı Peki Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Sevda Ferdağ kimdir, neden öldü?

Sevda Ferdağ hangi dizi ve filmlerde rol almıştı?

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Sevda Ferdağ Kimdir?

Sevda Ferdağ Kimdir?

Sevda Ferdağ, 1942'de Edremit'te dünyaya geldi.

1958'de rol aldığı ilk filmi olan O Günden Sonra ise başarısız olmuştu. İlk filminin ardından Almanya'ya yerleşen ünlü isim,  ablasının ısrarlarıyla 1963'te yurda döndü.

Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı.

Sevda Ferdağ Dizi ve Filmleri

Sevda Ferdağ Dizi ve Filmleri

Ferdağ, 2009 yılına kadar 150'yi aşkın filmde rol aldı. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden birisi haline geldi. 

Sevda Ferdağ, en çok da Kapıcılar Kralı (1976) ile tanındı. Ferdağ, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı filmin başrollerini Kemal Sunal, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin ile paylaşmıştı.

Ünlü isim, Ayşecik: Bahar Çiçeği, Kapıcılar Kralı, Kanımın Son Damlasına Kadar, Derbeder, Tokat gibi filmlerde rol aldı.

Sevda Ferdağ Neden Vefat Etti?

Sevda Ferdağ Neden Vefat Etti?

81 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın Cihangir'deki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Bakıcısı tarafından bulunan ünlü ismin, bir süredir hastalıklarla boğuştuğu biliniyordu. 

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncunun hayatını kaybettiği haberini Film-San Vakfı 'Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullanarak duyurdu.

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