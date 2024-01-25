Sergide Çıplak Performans Sergilemişti: Müzeye Cinsel Taciz Davası

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Bonafede, 'cinsel organlarını okşayan ve/veya elleyen beş farklı kişi tarafından yedi kez cinsel saldırıya' uğradığını iddia etti. Sanatçı, iddia edilen faillerin 'yaşlı erkekler' olduğunu ve bir sonraki galeri odasına geçmeden önce bir süre etraflarında gezindiklerini söyledi.