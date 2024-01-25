Sergide Çıplak Performans Sergilemişti: Müzeye Cinsel Taciz Davası
Sergide Çıplak Performans Sergilemişti: Müzeye Cinsel Taciz Davası
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Marina Abramovic’in eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen kişiler, galeriler arasında gitmek için iki çıplak modelin arasından geçmek zorunda kalıyordu.
Sergide çıplak olarak performans sergileyen John Bonafede isimli model, mahkemeye başvurarak cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Bonafede, 'cinsel organlarını okşayan ve/veya elleyen beş farklı kişi tarafından yedi kez cinsel saldırıya' uğradığını iddia etti. Sanatçı, iddia edilen faillerin 'yaşlı erkekler' olduğunu ve bir sonraki galeri odasına geçmeden önce bir süre etraflarında gezindiklerini söyledi.
Sanatçılardan biri olan Amelia Uzategui Bonilla, 2010 yılında New York Post'a demecinde, "Acil bir durum olduğunda güvenliğe haber verebiliyoruz, fakat hepimiz sorunlara hazırlıklıyız. Sineye çekmek zorundayız!" demişti.
İddia edilen olayların yaşandığı dönemde müze yönetimi; "Galerilerde çıplak sanatçıların bulunmasının yarattığı zorlukların farkındayız. Sanatçılardan herhangi birine uygunsuz bir şekilde dokunan ya da rahatsız eden ziyaretçiler MoMA güvenliği tarafından müzeden çıkarılmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.
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