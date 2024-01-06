Senin Partnerin Hangi Ülkeden Olmalı?
Senin Partnerin Hangi Ülkeden Olmalı?
Aşk coğrafya tanımaz! Hayalini kurduğun o ideal partner yakınlarda bir yerlerde değil, başka bir ülkeden olabilir. Soracağımız sorulara vereceğin yanıtlara göre partnerinin hangi ülkeden olması gerektiğini söyleyeceğiz. Eğer cevabı merak ediyorsan seni tam olarak şöyle alalım! 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Partnerinde olmasını ilk istediğin şey nedir?
3. Peki hoşlandığın kişide ilk dikkat ettiğin şey ne olabilir?
4. Seni mutlu etmek kolay mıdır? Partnerin seni nasıl mutlu edebilir?
5. Hımm, devam edelim. İlişkinin başındayken partnerinle yapacağın ilk aktivite ne olur?
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6. Bunlardan hangisi senin partnerinle olan iletişim şeklini yansıtıyor?
7. Partnerinle eğlenceli ve keyifli bir akşam geçirdikten sonra ilk işin ne olur?
8. Son soruya geldik! Partnerinle tatil yapmak istesen nasıl bir destinasyon seçersin?
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