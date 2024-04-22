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Senin İşin Ne Kadar Stresli?

etiket Senin İşin Ne Kadar Stresli?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 09:01

Her işin kendine göre bir stresi ve zorluğu vardır.

Peki ya senin işin ne kadar stresli? Bu testte söylüyoruz!

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?

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Çok stresli!

Senin iş hayatın aşırı stresli çünkü sürekli olarak yüksek beklentiler altında çalışıyorsun... İş dünyasının rekabet ortamında, sürekli olarak performans gösterme ve hedeflere ulaşma baskısı altındasın. Bu durum zaman zaman iş stresi ve baskısıyla başa çıkmanı zorlaştırabiliyor. İş hayatındaki yoğun tempoya ayak uydurabilmek için zaman ve enerji harcamak zorundasın, bu da kişisel yaşamına daha az vakit ayırmada neden oluyor. İşin getirdiği sorumluluklar ve iş yükü bazen sosyal ilişkilerini, hobilerini ve kişisel ilgi alanlarını ihmal etmene neden olabiliyor. İşin yaşamının merkezinde yer alması dengeyi kurmayı ve iş dışında farklı alanlara zaman ayırmanı zorlaştırıyor bu da seni en çok yoruyor...

Her iş kadar...

Her işte olduğu gibi senin işinde de belli başlı stresler var. İşler yetişecek mi, son teslim tarihi tutacak mı, yöneticim kızacak mı ve daha birçok şey seni strese sokuyor. İş dışında iş hayatı hakkında düşünmemeye özen göstersen de ister istemez aklına geliyor. Hal böyle olunca da stres altına giriyorsun... İş ve hayat dengesini daha iyi ayarlayıp, iş hayatındaki memnuniyetsizliklerini gidermek için çeşitli aksiyonlarını alırsan iş hayatı senin için daha stressiz bir yer olabilir.

Pek stresli değil!

Senin iş hayatın pek stresli değil. Bunun sebebi sevdiğin ve hayalindeki işi yapıyor olman da olabilir tabii... Zaman zaman ufak stresler yaşasan da hayatını genel olarak etkileyen bir iş stresin bulunmuyor. Hatta bu şekilde sürekli iş düşünen, sürekli iş konuşan insanlara olan şaşkınlığını gizleyemiyorsun. Hem işinden hem de çalışma ortamından memnunsun gibi gözüküyor.

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