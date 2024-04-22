Senin İşin Ne Kadar Stresli?

Her işte olduğu gibi senin işinde de belli başlı stresler var. İşler yetişecek mi, son teslim tarihi tutacak mı, yöneticim kızacak mı ve daha birçok şey seni strese sokuyor. İş dışında iş hayatı hakkında düşünmemeye özen göstersen de ister istemez aklına geliyor. Hal böyle olunca da stres altına giriyorsun... İş ve hayat dengesini daha iyi ayarlayıp, iş hayatındaki memnuniyetsizliklerini gidermek için çeşitli aksiyonlarını alırsan iş hayatı senin için daha stressiz bir yer olabilir.