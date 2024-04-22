Senin İşin Ne Kadar Stresli?
Senin İşin Ne Kadar Stresli?
Her işin kendine göre bir stresi ve zorluğu vardır.
Peki ya senin işin ne kadar stresli? Bu testte söylüyoruz!
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. İş dışında da sürekli işi düşünüyor musun?
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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?
7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak, dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği seçerdim diyebilir misin?
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