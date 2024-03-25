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Senin İçin Bir Yaşam Alanının Olmazsa Olmazı Ne?

etiket Senin İçin Bir Yaşam Alanının Olmazsa Olmazı Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:46

Hayatta şu olmazsa yaşayamam dediğin şey her ne ise onu bulacağız. Hazırsan başlayalım.

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1. Hadi başlayalım. Evin hangi bölümünde daha fazla vakit geçirirsin?

2. Evdeki favori aktiviteni de öğrenebilir miyiz?

3. Evine sık sık misafir gelir mi?

4. Nasıl bir evde yaşamayı tercih edersin?

5. Yaşam alanın için güzel bir sanat eseri seçecek olsan hangisi olurdu?

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6. Bir de hafta sonu aktivitesi seçer misin?

7. Bir arkadaşının evine gittiğinde dikkatini çeken ilk şey ne olur?

8. Son olarak yaşam alanına para harcarken elini asla korkak alıştırmadığın şey ne?

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Senin olmazsa olmazın: Konfor.

Sen rahatına çooook düşkünsün. Hiçbir şey ne bedenini ne de kafanı yorsun istemezsin. Bu yüzden senin yaşam alanında konfor olmazsa olmaz. Hem evinde hem de evinin çevresinde her şey senin keyfin için tasarlanmış olmalı.

Senin olmazsa olmazın: Güvenlik.

Sen her zaman güvende hissetmek istersin. Tedirgin olmak, endişeli olmak sana göre değil. Bu yüzden senin yaşam alanında olmazsa olmazın güvenlik. Her zaman güvende olduğunu bilmeli ve bunun konforuyla yaşamalısın.

Senin olmazsa olmazın: Estetik.

Sen etrafına baktığında güzelliklerle karşılaşmak isteyenlerdensin. Baktıkça için açılmalı, iyi hissetmelisin. Bu yüzden senin yaşam alanında olmazsa olmazın estetik. Sanatçı ruhun her yerde güzellik görmek istiyor.

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