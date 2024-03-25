Senin İçin Bir Yaşam Alanının Olmazsa Olmazı Ne?
Senin İçin Bir Yaşam Alanının Olmazsa Olmazı Ne?
Hayatta şu olmazsa yaşayamam dediğin şey her ne ise onu bulacağız. Hazırsan başlayalım.
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1. Hadi başlayalım. Evin hangi bölümünde daha fazla vakit geçirirsin?
2. Evdeki favori aktiviteni de öğrenebilir miyiz?
3. Evine sık sık misafir gelir mi?
4. Nasıl bir evde yaşamayı tercih edersin?
5. Yaşam alanın için güzel bir sanat eseri seçecek olsan hangisi olurdu?
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6. Bir de hafta sonu aktivitesi seçer misin?
7. Bir arkadaşının evine gittiğinde dikkatini çeken ilk şey ne olur?
8. Son olarak yaşam alanına para harcarken elini asla korkak alıştırmadığın şey ne?
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