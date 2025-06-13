Senin Finansal Ruh Elementin Hangisi?
Para, para, para... Kimi için bir araç, kimi için bir amaç, kimileri içinse sadece ay sonunu görebilme umudu. Bazılarımızın kart ekstresi uzadıkça uzar, bazıları ise kuruşun hesabını yapar. Ama hepimizin ortak noktası şu: Finansal davranışlarımız, içsel dünyamızla doğrudan bağlantılı!
Peki hiç düşündün mü? Finansal ruh halin bir element olsaydı, hangisi olurdu? Su gibi akışkan mı, toprak gibi güvenli mi, hava gibi plansız mı, yoksa ateş gibi risk almayı seven mi?
Bu testte seni bol kahkahalı, yer yer düşündüren, bazen “ayy bu çok ben” dedirten bir yolculuğa çıkarıyoruz. Testin sonunda finansal karakterini elementlerle eşleştirerek, senin para ile olan doğuştan gelen ilişki tarzını ortaya çıkarıyoruz!
Hazırsan kredi kartı limitini değil, kişiliğini zorlayacak bir test başlıyor. Cüzdanını kapat, kendini aç!
1. Öncelikle aşağıdaki cümlelerden hangisi seni en iyi tanımlar?
2. Peki paran bittiğinde ne yaparsın?
3. Kredi kartı borcunu zamanında ödemekte zorlandığın ay oldu mu?
4. Ailenden biri sana 10.000 TL borç verse...
5. Aşağıdaki tatil planlarından hangisi sana daha yakın?
6. Paranla ilgili herhangi bir konuda utanıp sıkıldığın oldu mu?
7. Şu an hesabında kalan para sana nasıl hissettiriyor?
8. Peki paranla ilgili hislerin bir dizi olsaydı hangisi olurdu?
9. Son olarak finansal olarak hangisi sana daha yakın?
Ateş Elementi: Risk alırım, kazanırsam efsane olur!
Toprak Elementi: Planlıyım, güvendeyim, huzurluyum
Hava Elementi: O an canım ne isterse o!
Su Ruhu: Bir gün birikim, ertesi gün online sepet!
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