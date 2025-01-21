Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?

Eski ile yeniyi harmanlayarak hem pratik hem de konforlu bir ev düzeni yaratmışsın. Belki akıllı bir hoparlörün var ama hala bir tarif kitabı da rafta duruyor. Uzaktan kumanda kullanıyor ama ara sıra kalkıp televizyonun sesini elle ayarlıyorsun.

Bu denge seni bir geçiş dönemi kaşifi yapıyor. Teknolojiyi hayatına yavaş yavaş adapte ederken eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmiyorsun. Örneğin, bir Philips Robot Süpürge 7000 Serisi ile evini daha düzenli ve kolay temizleyebilirsin. Akıllı navigasyon ve otomatik programlarıyla seni yormadan işlerini halledebilir.