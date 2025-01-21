Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?
Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?
Teknoloji hayatımızın her alanına sızmış durumda. Kimimiz robot süpürgelerle evimizi temizletiyor, kimimiz hâlâ eski usul yöntemleri tercih ediyor. Peki senin evin ne kadar teknolojik?
Hazırsan başlayalım! Belki de evin sandığından daha teknolojik çıkacak!
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1. Eve dönerken kapını nasıl açıyorsun?
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2. Akıllı bir robot süpürgen var mı?
3. İnternet hızınız ve altyapınız nasıl?
4. Güvenlik sistemi olarak neler kullanıyorsunuz?
5. Kahvenizi ya da çayınızı otomatik hazırlayan bir cihazınız var mı?
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6. Akıllı saat kullanıyor musun?
7. Peki, evinizde hangi odada en çok teknolojik alet var?
8. Elektronik eşyalarını ne kadar sık güncelliyorsun?
Senin evin, nostaljik bir film sahnesi gibi!
Sen teknolojiyle arasında dengeli bir ilişki kurmuşsun.
Sen modern dünyanın hızını yakalamış, teknolojiyle bütünleşmiş bir yaşam sürüyorsun.
Senin evin sadece modern değil, adeta bir bilim kurgu filmi setinden fırlamış gibi!
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