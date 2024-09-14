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Senin Dikkatin Ne Kadar Dağınık?

etiket Senin Dikkatin Ne Kadar Dağınık?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:14

Günlük hayatta birçok şey dikkatimizi dağıtabilir. Mesaideyken, ders çalışırken veya basit bir işi hallederken zaman zaman odağımızı kaybettiğimiz olur. Acaba sen ne kadar dikkatini toplayabiliyorsun? Testi çöz ve dikkat dağınıklığı seviyeni öğren! 👇

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1. Arkadaşlarınla bir kafede buluştun. Konuşma sırasında senin aklın nerede olabilir?

2. Ders esnasında, önemli bir konunun işlendiğini fark ettin. O sırada tepkin ne olurdu?

3. Yeni bir projeye başlamadan önce ilk olarak hangisini yaparsın?

4. Film izlerken sen genelde hangisisin?

5. Bir arkadaşın sana bir sır verdi. Seninle konuşurken senin aklın nerede olur?

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6. Peki, sınav esnasında odaklanamadığın zaman ne yaparsın?

7. Söyle bakalım, ne sıklıkla sosyal medyada zaman harcıyorsun?

8. Son olarak, kitap okurken zihninin başka yerlere kaydığı oluyor mu?

Dikkat dağınıklığı senin yaşam tarzın olmuş!

Sen çoğu zaman dikkatini toplamakta zorlanıyorsun. Özellikle birden fazla şeyi düşünmek seni daha da dağıtabiliyor. Ancak endişelenmeye gerek yok! Bu senin yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini de besleyebilir! Belki de küçük bir plan yaparak veya çalışma tekniklerini değiştirerek dikkati toplamakta daha başarılı olabilirsin.

Bazen dikkatini dağıtacak şeyler olabiliyor!

Senin dikkat seviyen genellikle iyi, ama zaman zaman dış faktörler seni etkileyebiliyor. Özellikle ilgini çeken konular dışında dikkatini toplamakta zorlanabiliyorsun. Ancak, üzerinde çalıştığın şeylere biraz daha odaklanarak veya konuları ilgi çekici hale getirerek bu durumu kontrol altına alabilirsin.

Odaklanmanın ustası!

Tebrikler! Senin için dikkatini toplamak çocuk oyuncağı. Genellikle ne yapıyorsan ona odaklanıyor, dış dünyayı unutuyorsun. Bu özellik, senin başarılı ve verimli olmanı sağlıyor. Ancak ara sıra molalar vererek zihnini dinlendirmeyi de ihmal etme!

Bu aralar dikkat dağınıklığın zirvede!

Dikkat toplamak senin için biraz zorlayıcı gibi görünüyor. Her ne yaparsan yap, dış dünyadaki her şey seni etkiliyor ve odaklanmakta zorlanıyorsun. Ancak bu durumu küçük adımlarla geliştirebilirsin. Belirli bir zaman diliminde tek bir işe odaklanmayı dene ve bunu alışkanlık haline getir. Odaklanmanı kolaylaştıracak etmenler bul; örneğin müzik dinlemek, destekleyici videolar izlemek gibi.

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