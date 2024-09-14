Senin Dikkatin Ne Kadar Dağınık?

Dikkat toplamak senin için biraz zorlayıcı gibi görünüyor. Her ne yaparsan yap, dış dünyadaki her şey seni etkiliyor ve odaklanmakta zorlanıyorsun. Ancak bu durumu küçük adımlarla geliştirebilirsin. Belirli bir zaman diliminde tek bir işe odaklanmayı dene ve bunu alışkanlık haline getir. Odaklanmanı kolaylaştıracak etmenler bul; örneğin müzik dinlemek, destekleyici videolar izlemek gibi.