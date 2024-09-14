Senin Dikkatin Ne Kadar Dağınık?
Senin Dikkatin Ne Kadar Dağınık?
Günlük hayatta birçok şey dikkatimizi dağıtabilir. Mesaideyken, ders çalışırken veya basit bir işi hallederken zaman zaman odağımızı kaybettiğimiz olur. Acaba sen ne kadar dikkatini toplayabiliyorsun? Testi çöz ve dikkat dağınıklığı seviyeni öğren! 👇
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1. Arkadaşlarınla bir kafede buluştun. Konuşma sırasında senin aklın nerede olabilir?
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2. Ders esnasında, önemli bir konunun işlendiğini fark ettin. O sırada tepkin ne olurdu?
3. Yeni bir projeye başlamadan önce ilk olarak hangisini yaparsın?
4. Film izlerken sen genelde hangisisin?
5. Bir arkadaşın sana bir sır verdi. Seninle konuşurken senin aklın nerede olur?
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