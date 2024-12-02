Senin Çocuk Bakım Tarzın Nedir?
Senin Çocuk Bakım Tarzın Nedir?
Çocuk bakımı, her ebeveynin benzersiz bir şekilde yaklaşım sergilediği önemli bir konu. Bu test, senin çocuk bakım tarzını anlamana yardımcı olacak. Sen de çocuğuna nasıl yaklaştığını merak ediyorsan, birkaç soruyla bu tarzı keşfetmeye ne dersin? Hadi teste!
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1. En küçük çocuğunun yaşını öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Kaç çocuğun var?
3. Çocuğun uyku düzeni nasıl?
4. Peki, çocuğun nerede yatıyor?
5. Her miniğin böyle anları oluyor. Peki, sen nasıl yönetiyorsun? Çocuğun öfke nöbetine girdiğinde sabrın ne kadar?
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6. "Anne ben onu yemek istemiyorum!" Çocuğunun yemek seçmesi durumunda ne yapıyorsun?
7. Çocuğunu dijital ekrandan uzak tutma konusundaki yaklaşımın ne?
8. Son olarak, sence en çok hangisi zararlı?
Disiplinli!
Esnek!
Hem disiplinli hem de çok esneksin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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