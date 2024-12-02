Senin Çocuk Bakım Tarzın Nedir?

Senin çocuk yetiştirme tarzın ne çok esnek ne de çok disiplinli, ikisinin ortasında bir denge buluyorsun. Hem çocuğuna rehberlik ediyor hem de ona özgürlük tanıyorsun. Çocuğunun ihtiyaçlarına göre esnek olmayı bilsen de, sağlıklı bir yapı ve düzenin de önemli olduğunu düşünüyorsun. Kuralların ve sınırların olduğu, fakat aynı zamanda rahat ve keşfe açık bir ortam yaratıyorsun. Bu denge, çocuğunun hem güvenli bir alanda büyümesini sağlıyor hem de kendi potansiyelini keşfetmesine fırsat veriyor. Ebeveynlik senin için bir zorluk değil, hem senin hem de çocuğunun keyif aldığı bir yolculuk.