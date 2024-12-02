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Senin Çocuk Bakım Tarzın Nedir?

etiket Senin Çocuk Bakım Tarzın Nedir?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 16:01

Çocuk bakımı, her ebeveynin benzersiz bir şekilde yaklaşım sergilediği önemli bir konu. Bu test, senin çocuk bakım tarzını anlamana yardımcı olacak. Sen de çocuğuna nasıl yaklaştığını merak ediyorsan, birkaç soruyla bu tarzı keşfetmeye ne dersin? Hadi teste!

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1. En küçük çocuğunun yaşını öğrenerek testimize başlayalım!

2. Kaç çocuğun var?

3. Çocuğun uyku düzeni nasıl?

4. Peki, çocuğun nerede yatıyor?

5. Her miniğin böyle anları oluyor. Peki, sen nasıl yönetiyorsun? Çocuğun öfke nöbetine girdiğinde sabrın ne kadar?

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6. "Anne ben onu yemek istemiyorum!" Çocuğunun yemek seçmesi durumunda ne yapıyorsun?

7. Çocuğunu dijital ekrandan uzak tutma konusundaki yaklaşımın ne?

8. Son olarak, sence en çok hangisi zararlı?

Disiplinli!

Senin çocuk bakım tarzın oldukça disiplinli ve düzen odaklı. Çocuğunu yetiştirirken, kendi belirlediğin kurallara ve rutine sadık kalmayı tercih ediyorsun. Başkalarının dışarıdan nasıl davranman gerektiğiyle ilgili tavsiyelerine pek kulak asmıyorsun; kendi doğrularına ve yöntemlerine güveniyorsun. Bu, bazen çevrenden farklı tepkiler almanı sağlasa da, sen aldığın sonuçlardan oldukça memnunsun. Çocuğuna sağlam bir temel sağlamak, ona disiplinli bir yaşam alışkanlığı kazandırmak senin için öncelikli. Kendi kurduğun düzenin, çocuğunun gelişimi için en iyi yolu sunduğuna inanıyor ve bununla gurur duyuyorsun.

Esnek!

Senin çocuk yetiştirme tarzın esnek ve rahat. Çocuğunun, özgür ve stressiz bir ortamda büyümesinin en sağlıklı gelişim için önemli olduğuna inanıyorsun. Mükemmeliyetçi bir yaklaşımı benimsemiyor, ebeveynliği bir zorunluluk ya da baskı gibi görmüyorsun. Aksine, bu sürecin tadını çıkarıyor, çocuğunun keşfetmesine ve kendi yolunu bulmasına fırsat tanıyorsun. Onun doğal olarak gelişebilmesi için ona alan açıyor, esnek bir yaklaşım sergiliyorsun. Bu sayede hem sen hem de çocuğun, birlikte geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarıyorsunuz.

Hem disiplinli hem de çok esneksin!

Senin çocuk yetiştirme tarzın ne çok esnek ne de çok disiplinli, ikisinin ortasında bir denge buluyorsun. Hem çocuğuna rehberlik ediyor hem de ona özgürlük tanıyorsun. Çocuğunun ihtiyaçlarına göre esnek olmayı bilsen de, sağlıklı bir yapı ve düzenin de önemli olduğunu düşünüyorsun. Kuralların ve sınırların olduğu, fakat aynı zamanda rahat ve keşfe açık bir ortam yaratıyorsun. Bu denge, çocuğunun hem güvenli bir alanda büyümesini sağlıyor hem de kendi potansiyelini keşfetmesine fırsat veriyor. Ebeveynlik senin için bir zorluk değil, hem senin hem de çocuğunun keyif aldığı bir yolculuk.

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miray soysal
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