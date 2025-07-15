Senin Çeyizinin Olmazsa Olmazı Ne?

Bir yandan ev dekorasyonu hayalleri, bir yandan düğün hazırlıkları... Gelin, damat adaylarının tatlı telaşııı! Yeni bir hayat kurmanın en heyecanlı adımlarından biri çeyiz hazırlığı, değil mi? Her şeyin en güzeli, en kullanışlısı olsun istiyorsun ama seçenekler öyle fazla ki insanın kafası karışıyor. Peki, senin çeyizinin vazgeçilmezi ne?

Hadi başlayalım ve birlikte senin olmazsa olmaz çeyiz parçanı bulalım👇🏻