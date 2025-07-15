Senin Çeyizinin Olmazsa Olmazı Ne?
Bir yandan ev dekorasyonu hayalleri, bir yandan düğün hazırlıkları... Gelin, damat adaylarının tatlı telaşııı! Yeni bir hayat kurmanın en heyecanlı adımlarından biri çeyiz hazırlığı, değil mi? Her şeyin en güzeli, en kullanışlısı olsun istiyorsun ama seçenekler öyle fazla ki insanın kafası karışıyor. Peki, senin çeyizinin vazgeçilmezi ne?
Hadi başlayalım ve birlikte senin olmazsa olmaz çeyiz parçanı bulalım👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Düğün organizasyonunu hangi mevsimde yapmak istersin?
4. Çeyiz alışverişine kiminle çıkmayı tercih edersin?
5. Hangi mekanda düğün yapmak isterdin?
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6. Çeyizine tek bir süpürge alma hakkın olsa bu süpürgelerden hangisini seçersin?
7. Evinin genel görünümünün nasıl olmasını istersin?
8. Şu ana kadar aldığın çeyizlik ürünlerden ne kadar memnunsun?
9. Çeyize bir şeyler almak zor! Peki, ev eşyalarını seçerken en çok hangi özelliğe dikkat ediyorsun?
10. Son olarak, balayını bu ülkelerden hangisinde geçirmek isterdin?
Robot süpürge!
Süpürgenin de en iyisine layıksın!
Philips Airfryer!
Hava temizleyici!
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