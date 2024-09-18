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Senin Aşk Hayatını Anlatan Şarkı Sözü Hangisi?

etiket Senin Aşk Hayatını Anlatan Şarkı Sözü Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 23:01

Bize aşk hayatın hakkında biraz ipucu ver, tam senin için yazılmış o şarkı hangisi söyleyelim! 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Söyle bakalım, karşı cinste seni en çok ne etkiler?

3. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?

4. Cinsellik senin için ne kadar önemli?

5. Peki cinsellik söz konusu olunca sınırları zorlar mısın? 😈

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6. Peki, hiç aşık oldun mu?

7. Evlilik konusunda ne düşünüyorsun?

8. Son olarak, daha önce hiç aldattın mı?

Pantolonunu sevdim, çıkar onu bebeğim...

Bu geceeeee

Ben sana hala aşığım...

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