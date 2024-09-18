Senin Aşk Hayatını Anlatan Şarkı Sözü Hangisi?
Senin Aşk Hayatını Anlatan Şarkı Sözü Hangisi?
Bize aşk hayatın hakkında biraz ipucu ver, tam senin için yazılmış o şarkı hangisi söyleyelim! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Söyle bakalım, karşı cinste seni en çok ne etkiler?
3. En uzun ilişkin ne kadar sürdü?
4. Cinsellik senin için ne kadar önemli?
5. Peki cinsellik söz konusu olunca sınırları zorlar mısın? 😈
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