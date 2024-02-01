Seni İşinde Başarıya Ulaştıracak Şey Ne?
Seni İşinde Başarıya Ulaştıracak Şey Ne?
İş hayatında başarının sırrı hiç beklemediğiniz yerlerde saklı olabilir. Bu eğlenceli testte senin için başarının şifresinin nerede gizli olduğunu söylüyoruz! 🤓
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1. Öncelikle kendini en verimli hissettiğin zamanı öğrenerek başlayalım!
2. Ofis denilince akla ilk gelen aktivitelerden hangisi daha çok hoşuna gider? 🤨
3. Hangi iş günü senin için daha tatmin edici?
4. İş ortamında bir alet olsaydın hangisi olurdun?
5. Çok yoğun bir iş gününde nasıl rahatlarsın?
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6. Peki, iş arkadaşların seni bir meyveye benzetse bu hangisi olurdu? 🤔
7. Bir projenin teslim tarihini unutup geç kaldığında ne yaparsın?
8. Akşam sürpriz olarak şirket yemeği düzenlendiğini öğrendin, ilk tepkin?
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