Seni En Çok Ne Kırıyor? Zayıf Noktanı Söylüyoruz!

Sen son derece duygusal, derin hisseden bir insansın. İnsanların sözleri, davranışları seni kolayca etkileyebiliyor. Özellikle sevdiğin kişilerden gelen en ufak bir olumsuzluk bile seni derinden sarsabiliyor. Bu yüzden bazen insanlardan kaçmak, kendini kapatmak isteyebilirsin. Ama unutmamalısın ki, duygusal olmak bir güçtür! Empati yeteneğin çok yüksek ve insanlara içtenlikle yaklaşıyorsun. Ancak bu kadar hassas olmak bazen seni yoruyor. İnsanların senin kadar dikkatli ve düşünceli olmasını beklemek yerine, sınırlarını çizmeyi öğrenmelisin. Kendini koruyabildiğin sürece, hassasiyetin senin en büyük gücün olabilir!