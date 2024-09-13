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Sen YKS'ye Yüzde Kaç Hazırsın?

etiket Sen YKS'ye Yüzde Kaç Hazırsın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 20:47

YKS yaklaşıyor ve sınav hazırlığının ne kadar ilerlediğini merak mı ediyorsun? Bu test, mevcut bilgi seviyenizi ve sınav hazırlık düzeyinizi değerlendirmenize yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Deneme sınavlarındaki derecenden memnun musun?

2. Sınavda yüksek performans gösterme konusunda ne kadar endişelisin? Puanla!

3. Kendi eğitim başarını değerlendirirken hangi kriterlere odaklanıyorsun?

4. Daha önce hiç Yks sınavına girdin mi?

5. Günlük ders çalışma süren ortalama ne kadar?

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6. Sınav konularında eksik olduğunu düşündüğün alanlar var mı?

7. Sınav gününe yaklaştıkça kendini nasıl hissediyorsun?

8. Son olarak, sınav sonucu hakkında kendinine güvenin ne düzeyde?

Sen YKS'ye %80 hazırsın!

Bütün bir yıl boyunca düzenli ve planlı bir şekilde çalıştın; her gün belirli bir program çerçevesinde ders çalışarak ve deneme sınavları çözerek ilerledin. İşlediğin konulardan eksik hissetmiyorsun; temel bilgileri ve detayları kapsayan geniş bir çalışma yapıp diğer sınav konularında da sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyorsun. Bu disiplinli çalışma ve etkili stres yönetimi stratejileri sayesinde başarı elde edeceğinden eminiz. Motivasyonunu yüksek tutarak ve sınav gününde tüm birikimlerini en iyi şekilde sergileyerek hedeflerine ulaşman çok olası. Tek yapman gereken, rahatlamak ve sınav gününe odaklanmak ve çok çalışmak!

Sen YKS'ye %50 hazırsın!

Çalışmalarını düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürüyorsun, bu da önemli bir ilerleme sağladığını gösteriyor. Konular üzerinde yoğunlaştın ve eksiklerini belirleyip, bunları kapatma yolunda adımlar atmaya çalışıyorsun. Kaygı seviyeni minimumda tutmaya çalışman da başarıya ulaşma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak. Unutma,  daha şimdiden %50 'lik hazırlığın büyük bir başarıdır ve bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamak için kendine güvenmelisin.

Sen YKS'ye %30 hazırsın!

Konu bakımından biraz eksik hissettiğin noktalar olabilir, ancak sınav tarihine kadar hâlâ bolca zamanın var ve eksiklerini kapatma fırsatını değerlendirebilirsin. Öğrenme sürecindeki bu açıkları gidermek için etkili çalışma yöntemleri kullanarak ve belki de ek destek alarak bu konuları tamamlayabileceğinden eminiz. Elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphe yok; çalışma disiplini ve azmin bu süreçte senin en büyük yardımcın olacak. Ancak, sınav stresinin başarını etkileyebileceğini unutma. Bu nedenle, stres seviyeni kontrol altında tutmak için rahatlama tekniklerine, düzenli egzersizlere ve yeterli uykuya dikkat etmelisin.

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