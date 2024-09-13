Sen YKS'ye Yüzde Kaç Hazırsın?
Sen YKS'ye Yüzde Kaç Hazırsın?
YKS yaklaşıyor ve sınav hazırlığının ne kadar ilerlediğini merak mı ediyorsun? Bu test, mevcut bilgi seviyenizi ve sınav hazırlık düzeyinizi değerlendirmenize yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Deneme sınavlarındaki derecenden memnun musun?
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2. Sınavda yüksek performans gösterme konusunda ne kadar endişelisin? Puanla!
3. Kendi eğitim başarını değerlendirirken hangi kriterlere odaklanıyorsun?
4. Daha önce hiç Yks sınavına girdin mi?
5. Günlük ders çalışma süren ortalama ne kadar?
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