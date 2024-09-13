Sen YKS'ye Yüzde Kaç Hazırsın?

Bütün bir yıl boyunca düzenli ve planlı bir şekilde çalıştın; her gün belirli bir program çerçevesinde ders çalışarak ve deneme sınavları çözerek ilerledin. İşlediğin konulardan eksik hissetmiyorsun; temel bilgileri ve detayları kapsayan geniş bir çalışma yapıp diğer sınav konularında da sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyorsun. Bu disiplinli çalışma ve etkili stres yönetimi stratejileri sayesinde başarı elde edeceğinden eminiz. Motivasyonunu yüksek tutarak ve sınav gününde tüm birikimlerini en iyi şekilde sergileyerek hedeflerine ulaşman çok olası. Tek yapman gereken, rahatlamak ve sınav gününe odaklanmak ve çok çalışmak!