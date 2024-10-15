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Sen Popüler Kültür Kölesi misin?

Sen Popüler Kültür Kölesi misin?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 15:22

Popüler kültürü takip ediyor musun? Sosyal medyada gördüğün ürünleri merak ediyor musun? Burada biz bizeyiz, yalan söylemene gerek yok.

Haydi gel, popüler kültür kölesi misin değil misin öğrenelim!

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Aşağıdaki popüler ürünlerin hangisini denedin?

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Senin popüler kültürle falan işin olmaz...

Sen bir şeyin sırf popüler olduğu için tüketilmesine karşısın. Elbette bazı şeyleri denemiş olabilirsin. Fakat bunlar, senin popüler kültürün bir kölesi olduğun anlamına gelmiyor. Kimileri var ki sırf o ürünü denemek için saatlerce kuyruk beklemeye razı. Sen onlardan birisi değilsin!

Senin içinde minik bi' merak var...

Hadi itiraf et, sen herkesin denediği şeyleri denemeden duramıyorsun. Etrafındakilere 'aman, benim işim olmaz' desen de bazen için içini yiyor. Üst üste gördüğün o deneme vidolarına için gidiyor resmen. Bazen kendini tutamayıp içinden gelen sesin isteklerine cevap veriyorsun.

Sen sosyal medyanın, popüler kültürün kölesisin!

Gerçekten bütün bu ürünleri denedin mi? Sana helal olsun! Sen gördüğün, merak ettiğin şeyleri denemeden edemiyorsun. Sırf popüler oldukları için değil, tatlarını merak ettiğin ve açıkçası kendi yorumunu getirmek için de deniyorsun bu ürünleri. Bakalım yakında radarına girecek olan o ürün hangisi? 👀

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