Sen Popüler Kültür Kölesi misin?

Sen bir şeyin sırf popüler olduğu için tüketilmesine karşısın. Elbette bazı şeyleri denemiş olabilirsin. Fakat bunlar, senin popüler kültürün bir kölesi olduğun anlamına gelmiyor. Kimileri var ki sırf o ürünü denemek için saatlerce kuyruk beklemeye razı. Sen onlardan birisi değilsin!