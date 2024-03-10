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Sen Nerede Daha İyi Çalışıyorsun?

etiket Sen Nerede Daha İyi Çalışıyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 11:19

Herkesin çalışma şekli, odaklanma süresi ve nerede daha iyi çalıştığı farklılık gösterir. 

Bu testte senin nerede daha iyi çalıştığını tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım👇🏻

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1. İlk soruyla başlayalım! Odak süren genel olarak nasıl?

2. Peki ya bir şey yaparken biri sana seslendiğinde onu duymadan işine devam ettiğin oldu mu?

3. Evde çalışıyorsun diyelim, nerede çalışmayı tercih edersin?

4. Çalışırken müzik dinliyor musun?

5. Peki ya çalışırken bir şeyler izlediğin oluyor mu?

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6. Bu renklerden hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?

7. Hangisini tercih edersin?

8. Son soru! Diyelim ki bu fotoğraflardan birindeki çalışma alanı senin olacak. Hangisini seçerdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kendi odanda!

Sen en iyi kendi odanda çalışıyorsun! Kimse tarafından rahatsız edilmeden, tek başına ve huzurlu… Senin kendine ait bir düzenin var ve bu düzeni bozduğunda çok iyi odaklanamıyorsun. Ortamın değiştiğinde yaptığın işten pek verim alamıyor, çalışmak için çalışıyorsun!

Sakin bir kafede!

Senin için en iyi çalışma alanı çok kalabalık olmayan, sakin bir kafe! Önünde kahven, arkada hafif bir müzik… İşte senin için ideal çalışma ortamı! Sen dışarıdaki etkenlerden pek fazla etkilenmeyen birisin. Ortamını değiştirmek senin için hayata yeniden başlamak gibi bir etki veriyor. Bu nedenle en iyi çalışma alanın senin için daima farklılık gösteriyor!

Kütüphanede!

Ses siz lik! Senin için en iyi çalışma alanı kütüphane! Herkesin sessiz olduğu ve huzur ortamının hakim olduğu bir alan… Herkes bir şeylere odaklanmışken senin için de odaklanmak çok daha kolay oluyor. Kütüphanedeyken her zaman çalıştığından çok daha verimli çalışabiliyorsun!

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