Sen Nerede Daha İyi Çalışıyorsun?

Senin için en iyi çalışma alanı çok kalabalık olmayan, sakin bir kafe! Önünde kahven, arkada hafif bir müzik… İşte senin için ideal çalışma ortamı! Sen dışarıdaki etkenlerden pek fazla etkilenmeyen birisin. Ortamını değiştirmek senin için hayata yeniden başlamak gibi bir etki veriyor. Bu nedenle en iyi çalışma alanın senin için daima farklılık gösteriyor!