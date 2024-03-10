Sen Nerede Daha İyi Çalışıyorsun?
Sen Nerede Daha İyi Çalışıyorsun?
Herkesin çalışma şekli, odaklanma süresi ve nerede daha iyi çalıştığı farklılık gösterir.
Bu testte senin nerede daha iyi çalıştığını tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım👇🏻
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1. İlk soruyla başlayalım! Odak süren genel olarak nasıl?
2. Peki ya bir şey yaparken biri sana seslendiğinde onu duymadan işine devam ettiğin oldu mu?
3. Evde çalışıyorsun diyelim, nerede çalışmayı tercih edersin?
4. Çalışırken müzik dinliyor musun?
5. Peki ya çalışırken bir şeyler izlediğin oluyor mu?
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6. Bu renklerden hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?
7. Hangisini tercih edersin?
8. Son soru! Diyelim ki bu fotoğraflardan birindeki çalışma alanı senin olacak. Hangisini seçerdin?
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