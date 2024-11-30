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Sen Ne Tip Bir Annesin?

etiket Sen Ne Tip Bir Annesin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 22:04

Her anne eşsizdir, benzesizdir. Peki ya sen ne tip bir annesin?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. Kahvaltıda çocuğunuz hiçbir şey yemek istemedi, ne yaparsın?

2. Bir etkinliğe gitmek istemediğini söylüyor, ne yaparsın?

3. Bebeğin ağladığında nasıl tepki verirsin?

4. Alışverişte çocuğun her gördüğünü almak istiyor, ne yaparsın?

5. Çocuğunla oyun oynamanın en sevdiğin yanı hangisi?

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6. Çocuğun ödevini yapmayı unutmuş, nasıl tepki verirsin?

7. Çocuğun parkta oynarken üstü başı çamur içinde kaldı, ne yaparsın?

8. Uyku saati geldi ama çocuğun hala enerjik. Ne yaparsın?

Süper Kahraman Anne!

Sen tam bir “her şeyi hallederim” annesisin! Çocuğun için yapamayacağın şey yok. Sabah kahvaltısından ödevine, her detayla ilgileniyorsun. Ama arada kendine de zaman ayırmayı unutma, süper kahramanların da nefes almaya ihtiyacı var! 💪💖

Dengeli ve Rahat Anne!

Hem disiplinli hem de sevgi dolusun. Çocuğun için doğru olanı yapmaya çalışırken onun özgürlüğüne de saygı gösteriyorsun. Hayatı fazla zorlamadan, keyifli bir şekilde akışına bırakmayı biliyorsun. Tam bir denge ustasısın! ⚖️✨

“Rahat Ol, Her Şey Yoluna Girer” Anne!

Sen tam bir cool annesin! Çocuğunun kendi yolunu bulmasına izin veriyorsun, her şeyi kontrol etmek yerine ona güveniyorsun. Belki biraz fazla rahat olabilirsin ama bu özgüvenli bir çocuk yetiştirmenin de sırrı olabilir. 😎🌟

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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