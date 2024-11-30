Sen Ne Tip Bir Annesin?
Sen Ne Tip Bir Annesin?
Her anne eşsizdir, benzesizdir. Peki ya sen ne tip bir annesin?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. Kahvaltıda çocuğunuz hiçbir şey yemek istemedi, ne yaparsın?
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2. Bir etkinliğe gitmek istemediğini söylüyor, ne yaparsın?
3. Bebeğin ağladığında nasıl tepki verirsin?
4. Alışverişte çocuğun her gördüğünü almak istiyor, ne yaparsın?
5. Çocuğunla oyun oynamanın en sevdiğin yanı hangisi?
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6. Çocuğun ödevini yapmayı unutmuş, nasıl tepki verirsin?
7. Çocuğun parkta oynarken üstü başı çamur içinde kaldı, ne yaparsın?
8. Uyku saati geldi ama çocuğun hala enerjik. Ne yaparsın?
Süper Kahraman Anne!
Dengeli ve Rahat Anne!
“Rahat Ol, Her Şey Yoluna Girer” Anne!
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