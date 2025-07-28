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Sen Ne Kadar Keyifçisin?

etiket Sen Ne Kadar Keyifçisin?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 10:31

Hayat bazen zor, bazen karmaşık… Ama sen bu hengameyi ne kadar tatlıya bağlayabiliyorsun? Günlük rutinlerin arasında küçük zevkler, kocaman kahkahalar ve ben bunu hak ettim tarzında cümleleri yer alıyor mu? Yoksa her şey kontrol, her şey düzen mi? Kahveni nasıl içtiğin, pazar sabahını nasıl geçirdiğin bile ipucu veriyor. Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey ne oluyor?

2. Peki ya kahveni nasıl alırsın?

3. Söyle bakalım! Tatil senin için ne ifade ediyor?

4. Gelelim ıslak kısma! Banyo süren ortalama ne kadar?

5. Dışarıda arkadaşlarınla buluştun. İlk siparişin?

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6. Film izlerken yanına ne alırsın?

7. Kendini ödüllendirme şeklin?

8. Evin en keyifli köşesi sence neresi?

9. Son olarak “küçük şeylerden mutlu olurum” cümlesine yaklaşımın nasıl?

Full keyifçisin!

Sen tam anlamıyla keyif insanısın. Hayat senin için resmen bir şölen. Mumlar, kokular, yumuşacık battaniyeler, en sevdiğin diziler ve gözünden kaçmayan detaylarla dolu. Kendini şımartmaktan asla çekinmiyorsun ve bunu utanmadan, hakkını vererek yapıyorsun. İnsanlar seninle yan yana geldiklerinde birden rahatlıyor çünkü sen, huzurun bizzat kendisisin. Evet, belki biraz konfor alanı bağımlısı olabilirsin ama kim demiş bu kötü bir şey diye?

Dengeli bir keyifçisin!

Senin için keyif, hayatın tatlandırıcısı. Ne tamamen keyfe düşkünsün ne de onun yokluğunda yaşıyorsun. Arada bir güzel bir kahve, küçük bir kaçamak ya da uzun bir duş seni mutlu etmeye yetiyor. Rutinlerin içinde kendine alan yaratmayı biliyorsun ve bu da seni dengeli bir yaşamın temsilcisi yapıyor. Bazen biraz daha fazla kendini ödüllendirmen gerektiğini unutsan da içindeki keyifçiyi bastırma!

Önce sorumluluk sonra keyif diyenlerdensin!

Senin için keyif önce hak edilmeli gibi bir anlayış var. Önce işler bitsin, sonra bakarız mottosu hayatını yönetiyor. Bu seni disiplinli biri yapıyor ama bazen de hayatın güzelliklerinden uzaklaştırıyor. Ufak tefek şımarmalar sana çok iyi gelecektir. Bir pazar sabahı hiçbir şey yapmadan yatakta yayılmak bile seni yeniden kendine getirir. Hayat sadece yapılacaklar listesi değil, unutma.

Keyif nedir bilmiyorsun!

Senin için keyif kavramı biraz belirsiz, hatta zaman zaman gereksiz bir lüks gibi. Hayatın seni yorduğu ve sürekli bir koşturma içinde olduğun için keyif yapmak sana zaman kaybı gibi geliyor. Belki de kendi keyif anlayışını henüz keşfetmemişsindir. Minik adımlarla başlamalısın. Sevdiğin bir müzik aç, bir mum yak ya da ayaklarını uzat. Sadece kendine izin ver!

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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