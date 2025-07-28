Sen Ne Kadar Keyifçisin?
Hayat bazen zor, bazen karmaşık… Ama sen bu hengameyi ne kadar tatlıya bağlayabiliyorsun? Günlük rutinlerin arasında küçük zevkler, kocaman kahkahalar ve ben bunu hak ettim tarzında cümleleri yer alıyor mu? Yoksa her şey kontrol, her şey düzen mi? Kahveni nasıl içtiğin, pazar sabahını nasıl geçirdiğin bile ipucu veriyor. Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah gözünü açtığında ilk yaptığın şey ne oluyor?
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2. Peki ya kahveni nasıl alırsın?
3. Söyle bakalım! Tatil senin için ne ifade ediyor?
4. Gelelim ıslak kısma! Banyo süren ortalama ne kadar?
5. Dışarıda arkadaşlarınla buluştun. İlk siparişin?
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6. Film izlerken yanına ne alırsın?
7. Kendini ödüllendirme şeklin?
8. Evin en keyifli köşesi sence neresi?
9. Son olarak “küçük şeylerden mutlu olurum” cümlesine yaklaşımın nasıl?
Full keyifçisin!
Dengeli bir keyifçisin!
Önce sorumluluk sonra keyif diyenlerdensin!
Keyif nedir bilmiyorsun!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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