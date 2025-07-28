Sen Ne Kadar Keyifçisin?

Senin için keyif, hayatın tatlandırıcısı. Ne tamamen keyfe düşkünsün ne de onun yokluğunda yaşıyorsun. Arada bir güzel bir kahve, küçük bir kaçamak ya da uzun bir duş seni mutlu etmeye yetiyor. Rutinlerin içinde kendine alan yaratmayı biliyorsun ve bu da seni dengeli bir yaşamın temsilcisi yapıyor. Bazen biraz daha fazla kendini ödüllendirmen gerektiğini unutsan da içindeki keyifçiyi bastırma!