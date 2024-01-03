Sen Nasıl Rezil Olacaksın?
Sen Nasıl Rezil Olacaksın?
Günümüzde 'rezil olmak' artık bir tık uzağımızda!
Peki sen nasıl rezil olacaksın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Peki sosyal medyada takılmayı seven bir insan mısın?
4. Hangi mecra sana daha çok hitap ediyor?
5. Peki sosyal medyada sesini duyuran bir insan mısın?
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6. Biraz da 'gerçek dünyadan' bahsedelim. Sosyal misin?
7. Biraz da ilişkilerinden bahsedelim. Sen insanlara güvenir misin?
8. Peki ya insanlar sana güvenir mi?
9. İnsanların senin hakkında ne düşündüğüne ne kadar takarsın?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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