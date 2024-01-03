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Sen Nasıl Rezil Olacaksın?

Sen Nasıl Rezil Olacaksın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 16:47

Günümüzde 'rezil olmak' artık bir tık uzağımızda!

Peki sen nasıl rezil olacaksın?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Şimdi de yaşını öğrenelim!

3. Peki sosyal medyada takılmayı seven bir insan mısın?

3. Peki sosyal medyada takılmayı seven bir insan mısın?

4. Hangi mecra sana daha çok hitap ediyor?

5. Peki sosyal medyada sesini duyuran bir insan mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Biraz da 'gerçek dünyadan' bahsedelim. Sosyal misin?

7. Biraz da ilişkilerinden bahsedelim. Sen insanlara güvenir misin?

8. Peki ya insanlar sana güvenir mi?

9. İnsanların senin hakkında ne düşündüğüne ne kadar takarsın?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Senin fake hesabın açığa çıkacak!

Senin birden çok fake hesabın olması ihtimali oldukça fazla! Hangimizin yok ki? Sosyal medyada gördüğümüz 'gerçek' gibi görünen kullanıcılar bile birer 'fake' yüzden ibaret olabilir. Sen de yeri gelince stalk yapmak için yeri gelince yorum yapmak için sık sık bu hesaplarına başvuruyorsun. Aman dikkat et! Çağımız hız çağı. Gizli bir iş yaparken sakın ola kendi adınla açtığın profilinden yakalanma!

Sen yanlış kişiye mesaj atacaksın!

Böyle söyleyince anlaşılması biraz zor olmuş olabilir. Peki ya hiç bir sohbetten aldığın ekran görüntüsünü, yine aynı yere attın m? Peki ya iki kişiyle farklı dedikodular yaparken yanlış kişiye mesaj attın mı? İşte tam da bu olaylardan bahsediyoruz! Sen bugüne kadar çok dikkat etmiş ve kime ne yazdığını kontrol etmişsin. Fakat gel gör ki sen bir noktada yakayı ele vereceksin. Bir gün öyle bir dedikoduyu öyle birisine yazacaksın ki kaçmak için delik arayacaksın. Bizden sana tavsiye, bu aralar kime mesaj attığına dikkat et!

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta habersiz bir şekilde çıkacaksın!

Bugünlerde sık sık günlük hayatta çekilen fotoğraflara, videolara denk geldik. Birçok kişi bu paylaşımlarda habersiz bir şekilde çıktı. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki bunu engellemek de mümkün değil. Muhtemelen sen de çok dikkatli olduğun halde hazin bir olay yaşayacaksın. Belki de en kötü gününde bir anda kendini kameralar önünde bulacaksın. Tipini önemsemediğin bir zamanda sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta çıkacaksın. Şimdiden senin için üzgünüz. :( Neyse ki çağımız hız çağı da, bu fotoğraf da kısa sürede unutulur gider!

Senin bir fotoğrafın sosyal medyanın diline düşecek!

Senin bir fotoğrafın sosyal medyanın diline düşecek!

Bu fotoğrafı hatırlıyorsun değil mi? Unutmak mümkün mü ki! Üzerinden yıllar geçse de böyle 'ikonik' fotoğraflar unutulmuyor maalesef. Çağımızın en büyük sorunu da bu. Senin de öylesine çektiğin bir fotoğrafın, hatta severek çektiğin ve paylaştığın bir fotoğrafın yanlış insanların eline düşecek. Bir bakmışsın milyonlarca kişi senin bu fotoğrafını konuşmaya başlamış! Neyse canım, fena mı oldu? En azından hepimiz tanıdık seni! Bakarsın bir sonraki testimizde senin fotoğrafını kullanırız :)

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