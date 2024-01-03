Sen Nasıl Rezil Olacaksın?

Böyle söyleyince anlaşılması biraz zor olmuş olabilir. Peki ya hiç bir sohbetten aldığın ekran görüntüsünü, yine aynı yere attın m? Peki ya iki kişiyle farklı dedikodular yaparken yanlış kişiye mesaj attın mı? İşte tam da bu olaylardan bahsediyoruz! Sen bugüne kadar çok dikkat etmiş ve kime ne yazdığını kontrol etmişsin. Fakat gel gör ki sen bir noktada yakayı ele vereceksin. Bir gün öyle bir dedikoduyu öyle birisine yazacaksın ki kaçmak için delik arayacaksın. Bizden sana tavsiye, bu aralar kime mesaj attığına dikkat et!